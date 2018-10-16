В центре Москвы, в муниципальном округе Якиманка в ночь с 14 на 15 октября появился памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, передает ИА "Фергана" со ссылкой на главу Совета депутатов округа Якиманка Андрея Морева.

Морев отметил, что установке памятника предшествовали протесты жителей Якиманки, поэтому, по его мнению, монтаж был произведен ночью «под прикрытием автобуса и двух машин полиции», втайне от москвичей.

«Работы велись ночью, трусливо. Ведь, если бы ничего не боялись, то установка шла бы при свете дня», — написал председатель Совета депутатов Якиманки, пытавшийся предотвратить появление этой скульптуры.

Противники установки памятника заявляли, что покойный президент был «русофобом», поэтому его изваяние неуместно в российской столице. Тем не менее требование провести референдум было отклонено. Памятник пока обтянут тентом, открытие его, по слухам, намечено на сегодня, 16 октября.

Автором памятника высотой 2,3 метра был один из ведущих британских скульпторов Пол Дэй. Правозащитники и активисты из числа узбекских эмигрантов пытались убедить скульптора не ввязываться в этот проект, но безрезультатно. В интервью сайту Фонда Каримова Дэй объяснял суть концепции так: «Личность первого президента вбирает в себя многие черты — в первую очередь он человек, отец, муж. И одновременно он является создателем современного Узбекистана, значимым государственным деятелем, признанным на международном уровне».

После того как памятник появился рядом с посольством Узбекистана, на пересечении Большой Полянки и 1-го Казачьего переулка в сквере Ислама Каримова, получившем такое название в 2016 году, критику вызвала уже не только идеологическая подоплека сооружения памятника «одному из самых кровавых правителей», но и слишком неизобретательный внешний вид. Первые же комментаторы в соцсетях назвали монумент «еще одним бронзовым болваном».

Критики написали, что ждали от английского скульптора большей художественной оригинальности, хотя, надо полагать, результат работы зависел не столько от талантов скульптора, сколько от вкусов заказчика. Возведение памятника оплачено Фондом Ислама Каримова, который возглавляет дочь покойного узбекского президента Лола Каримова-Тилляева.

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