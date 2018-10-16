Победой юношей Согдийской области в Баткене (Кыргызстан) завершился международный турнир на Кубок Ферганской долины по футболу среди юношеских команд (U-12), сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

В турнире приняли участие 4 команды – Согдийская область (Таджикистан), Академия Оша, Баткенская область (Кыргызстан) и «Нефтчи» (Узбекистан).

Юноши Согдийской области одержали победу над Академией Оша (4:0), Баткенской областью (3:1) и командой «Нефтчи» из Узбекистана (1:0).

Отметим, что лучшим бомбардиром турнира стал игрок команды Согдийской области Мухаммаджон Исломов. Лучшим вратарем был признан Бехзод Хакимов, а приз лучшего тренера турнира получил Асрорджон Шораджабов.

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