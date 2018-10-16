На этом месте появится еще одна высотка

В рамках реализации генплана столицы планируется снос здания «старого» Детского мира на пресечении улиц Айни и Лохути, который больше известен как «Книжный мир».

На первом этаже здания размещены магазины, в том числе «Книжный мир», на втором и третьем этажах расположены жилые квартиры, сообщили «АП» в пресс-службе столичной мэрии.

На его месте ООО «Шахри зебои мо» планирует построить высотный жилой дом.

Между тем, как сообщили «АП» некоторые жители дома, они не согласны с условиями, которые предлагает им ООО, и поэтому они обратились в городскую прокуратуру с протестом на снос дома.

«Нам предлагают за один квадратного метра нашего жилья по $600, а мы требуем по $1,5 тыс.», - заявили они.

По их словам, в начале текущего года фасад и водосточные трубы дома были полностью отремонтированы за счет бюджета города.

«Если планировался снос дома, почему на его ремонт затрачены бюджетные деньги. Этот дом можно внести в список архитектурных ценностей Душанбе», - считают жильцы.

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Связаться с ООО «Шахри зебои мо» «АП» не удалось.

Это здание было построено в середине 50-х годов по проекту инженера - архитектора Петра Кузьменко (1908 – 1974), заслуженного строителя Таджикской ССР, члена Союза архитекторов СССР. На первом его этаже расположился магазин «Детский мир», а на верхних этажах – жилые помещения. В них в свое время жили известные таджикские политики, писатели, актеры, режиссеры, такие как первый таджикский генерал Мастибек Тошмухаммедов, народные артисты Тути Гаффорова, Маргарита Касымова, писатель Хабибулло Назаров и др.

В средине 80-х годов универмаг «Детский мир» был перенесен в район городского ЦУМа, а на его месте был открыт универмаг «Книжный мир».

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