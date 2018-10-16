12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил на вызов чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте свои чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас снова великим!», - написал в своём Инстаграме Мейвезер, передает Championat.com.

Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мейвезера на бой после победы над Конором Макгрегором.

«Два парня, которые никогда не проигрывали. Почему бы и нет? В этих джунглях есть только один король — и это, конечно, я», - заявил Нурмагомедов.

Флойд Мейвезер в 2017 году провел бой против Конора Макгрегора и одержал победу техническим нокаутом. Поединок проходил по правилам бокса. По каким правилам Мейвезеру предлагает драться Нурмагомедов, неизвестно.

Флойд Мейвезер — один из лучших спортсменов в истории бокса, за свою карьеру он одержал 50 побед и не потерпел ни одного поражения.

Между тем, Нурмагомедов отказался от $15 млн. за реванш с Макгрегором. Об этом сообщил дядя российского бойца Алекс Нурмагомедов.

«Возможен ли реванш с Конором? Нет. Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему $15 млн, если он согласится. Но Хабиб сказал «нет». Пусть Конор становится в очередь, пусть подерётся с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру», — сказал Алекс Нурмагомедов.

6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC. Хабиб провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться. После завершения схватки россиянин покинул октагон и спровоцировал массовую драку в зале и непосредственно в клетке. В октагоне началась потасовка между командами Макгрегора и Нурмагомедова. В связи с этим Атлетическая комиссия штата Невада заблокировала выплату гонорара Хабибу Нурмагомедову до заседания, которое пройдёт 24 октября.

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