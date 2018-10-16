Православные верующие из России не смогут причащаться в храмах, входящих в юрисдикцию Константинополя и участвовать в других таинствах.

Русская православная церковь (РПЦ) прервала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Решение принято на заседании священного синода РПЦ, которое прошло 15 октября в Минске. В качестве причины указаны «антиканонические действия Константинопольского патриархата, вступившего в общение с раскольниками на Украине и посягающего на каноническую территорию Русской православной церкви», передает Медуза.

Константинопольский патриархат — «первый по чести» среди всех поместных церквей. Официальный титул патриарха Варфоломея звучит так: Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх. Как рассказывал в интервью «Медузе» церковный публицист и бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин, все поместные православные церкви признают первенство патриарха Константинополя — в том числе его право отменять решения глав других поместных церквей и давать независимость новым кафедрам. «Самое серьезное соперничество и призывы не признавать особый статус Константинополя исходят только из Москвы», — объяснял Чапнин.

Разрыв евхаристического общения — едва ли не крайняя мера в межцерковных отношениях. Разрыв предполагает, что духовенство Русской православной церкви не сможет совершать совместные богослужения с иерархами и клириками Константинопольского патриархата. Православные верующие из России не смогут причащаться в храмах, входящих в юрисдикцию Константинополя и участвовать в других таинствах. Обычно при разрыве евхаристического общения патриархи поссорившихся церквей перестают поминать друг друга за литургией, но со стороны РПЦ такое решение было принято еще до полного разрыва: патриарх Кирилл уже месяц не поминает предстоятеля Константинопольской церкви Варфоломея. Поминовение начинается сразу с патриарха Александрийского Феодора.

РПЦ уже составила для туристов список храмов, где нельзя молиться. Секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук отметил, что храмы Константинопольского патриархата расположены, в частности, в Стамбуле, в Анталии, на Крите и на Родосе. Протоиерей также напомнил, что «за отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прощения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви».

В РПЦ говорят, что гора Афон теперь тоже закрыта для православных из России. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков напомнил, что гора Афон входит в юрисдикцию Константинопольского патриарха «со всеми вытекающими отсюда последствиями». Гора Афон — это самоуправляемая территория в составе Греции, на которой располагается 20 монастырей. Эта гора — одна из главных православных святынь, куда стремятся попасть многие паломники, в том числе из России. Это популярное место паломничества российских политиков, чиновников и бизнесменов. Владимир Путин здесь бывал дважды, в 2005 и 2016 годах.

Решение РПЦ поддержали Белорусская и Украинская церкви, подчиняющиеся Москве. Председатель отела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион заявил, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий «участвовал сегодня в заседании от начала до конца и, как и все члены Синода, поддержал его решение», а также что к решению присоединяется Белорусская православная церковь. В Украинской православной церкви Киевского патриархата, в свою очередь, назвали решение РПЦ «самоизоляцией в ответ на законные решения международного сообщества».

РПЦ не впервые разрывает отношения с Константинопольским патриархатом. В феврале 1996 года тот же патриарх Варфоломей объявил, что Константинопольский патриархат принимает под свою юрисдикцию Эстонскую православную церковь. Через три дня РПЦ прервала евхаристическое общение с Константинополем, но через несколько месяцев оно было восстановлено. Сейчас в Эстонии две эстонских православных церкви — Константинопольского патриархата и Московского.

Конфликт с Константинополем начался из-за Украины. Крупнейшая каноническая православная церковь на Украине — УПЦ Московского патриархата. Еще две православные церкви — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — ни от кого не зависят, но и никем не признаны, они неканонические. После революции 2014 года и начала конфликта на востоке Украины в Киеве стали активнее обсуждать создание новой, канонической Украинской православной церкви, которая будет автокефальной — то есть самостоятельной. Константинопольский патриархат решил предоставить автокефалию новой церкви, которую планируется создать на основе УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и примкнувших приходов УПЦ МП. Московская патриархия выступает категорически против, потому что не хочет терять своего влияния на Украине.

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