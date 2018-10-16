АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе - плаза состоится национальная конференция на тему ««Привлечение диаспоры и зарубежных соотечественников в качестве партнёров развития отечества». Начало в 9:00.

- В Исмаилитском центре в Душанбе состоится культурное мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня продовольствия. В программе – выступления детских танцевальных групп, выставка детского рисунка и награждение победителей конкурса, представление кукольного театра, интерактивная игра для детей и др. Начало в 13.00

- В колледже искусств имени Ахмада Бабакулова (ул. Айни, 47, ориентир ТЦ "Садбарг", после 6-й школы) состоится джаз-концерт группы «Авесто», посвященный открытию мастер-классов по джазовой и этнической музыке. Начало в 15:00. Вход свободный!

- В Душанбе стартует очередной международный кинофестиваль «Дидор-2018».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ОКТЯБРЯ

День таджикского кино.

Всемирный день продовольствия.

1929 – Таджикская АССР преобразована в Таджикскую Советскую Социалистическую Республику.

1998 – Вышел в свет первый номер еженедельника «Авиценна».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ОКТЯБРЯ

1898-1957 года – родился поэт Обидходжа Лутфи.

1898-1938 года – родился государственный деятель Таджикистана Чинор Имомов

1951 года – родился государственный деятель Джамолиддин Мансуров.

1958 года – родился писатель Саидахмад Зардон.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, дождь с переходом в снег, в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 0-5 тепла, в горах ночью и днем -1+4.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, в предгорных районах с переходом в снег, местами сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью и днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 0-5 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь с переходом в снег, местами очень сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 4-9 тепла, в горах ночью -1+4, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь (вечером с переходом в мокрый снег), временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь с переходом в снег. Ветер западный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 3-5 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 10-12 тепла.