В эти выходные в Душанбе прошел первый Международный фестиваль ремесел «Чакан», в котором приняли участие не только рукодельницы и мастера со всех регионов Таджикистана, но также ближнего и дальнего зарубежья.

Пропустить такое мы, естественно, не могли, тем более в рамках этого мероприятия приехал также известный керамист из Узбекистана Бахтиёр Назиров.

Сюжет можете увидеть уже завтра.

Затем хотим рассказать вам о самом маленьком академике нашей страны – о 7-класснике Икболе Темирходжаеве, который обожает программирование, и добился в этом направлении больших успехов.

Почему называем его академиком? Просто при Минобрнауки страны, оказывается, функционирует Детская академия наук, которая часто проводит научные сессии для детей и подростков, интересующихся гуманитарными и точными науками. Так вот, наш герой имеет удостоверение этой академии, и не раз побеждал в ее научных конкурсах.

Чем именно он отличился, узнаете в среду.

Закончим эту неделю выпусков историей из Самарканда. Там 81-летний житель решил увлечься воспитанием соседских детей. Для этого он открыл в собственном доме библиотеку с интереснейшими книгами на узбекском, таджикском и английском языках. Книг у него больше 2000.

Посмотрите видео-историю уже в четверг, и узнайте, получается ли у дедушки приучить малышей к чтению.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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