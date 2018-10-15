Злоупотребление детским трудом и его наихудшими формами - одна из самых серьезных проблем современного общества. По каким причинам дети вынуждены отправляться на заработки с раннего возраста, а также кто и как в нашей стране борется с проявлением детского труда и что влияет на его снижение, читайте в нашем материале.

Дети в опасности

Прежде всего, следует четко осознавать, что такое детский труд. Под этой безобидной на первый взгляд фразой подразумевается работа, которая умственно, физически, социально или нравственно опасна и вредна для детей. Например, если ребенок находится в помещении с присутствием химикатов, шума, эргономических рисков, таких как поднятие тяжестей и др., а также если он трудится в неподобающих условиях работы.

Согласно проведенному первому обследованию детского труда Агентством по статистике при Президенте РТ совместно с проектом по детскому труду Международной Организации Труда (МОТ- ИПЕК) в 2012 году 17 тысяч детей были вовлечены в наихудшие формы детского труда (НФДТ) и жаловались на пагубное влияние работы на здоровье.

Чаще всего дети жаловались на сильную усталость, легкие травмы и на проблемы со зрением. Статистика говорит и о том, что многие работающие дети чаще становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий, чем их неработающие сверстники.

Также результаты обследования показали, что работающие дети в возрасте 16-17 лет имеют плохую успеваемость в школах, а по окончанию 9-го класса часто и вовсе прекращают учиться.

Бедность, необразованность и другие пороки, как причины детского труда

В первую очередь, дети вынуждены работать потому, что от этого зависит их собственное выживание и выживание их семей. В основном такая ситуация складывается в многодетных семьях, а также в семьях, где один или оба родителя находятся в миграции или болеют. А еще потому, что некоторые беспринципные взрослые пользуются их слабостью и незащищенностью в своих целях.

Без сомнений, дети из больших семей имеют больше шансов оказаться на работе, поскольку доходов родителей недостаточно для содержания большой семьи. В целом уровень доходов семей, где дети работают, очень низкий, и он не превышает на всю семью суммы прожиточного минимума на одного человека. Дети вынуждены выходить на улицу на заработки в качестве тележечников, грузчиков, мойщиков машин, помощников на рынке, продавцов полиэтиленовых пакетов, и выполнять мелкие ремонтные работы, собирать плату в общественном транспорте, чистить обувь и др.

Фото rus.ozodi.org

Не стоит забывать, что проблема эксплуатации детского труда в Таджикистане лежит и в основе социально-культурной и экономической структуры общества. Большая часть населения нашей страны проживает в сельской местности, где трудовые обязанности закрепляются за всеми членами семьи, независимо от возраста. Работа в таких условиях выполняет не только функцию образования и воспитания, но и функцию наказания, которая многими продолжает восприниматься как целесообразная и сейчас.

Также в нашей стране до сих пор верят в то, что девочки меньше нуждаются в образовании, чем мальчики, а, значит, не всем дают возможность учиться в школе, их заставляют выполнять работу по дому и порой вынуждают вступить в ранний брак.

По словам начальника управления демографической статистики, занятости населения и социальной статистики Агентства по статистике Абдували Кулова, труд детей в возрасте от 12 до 17 лет, в основном, используется для производства сельскохозяйственной продукции. В этой сфере задействовано более 11 тысячи детей.

Уровень эксплуатации детского труда сократился почти втрое

По словам начальника отдела социального партнёрства и охраны труда Министерства труда, миграции и занятости населения РТ Фирузы Хабиби, страдания и проблемы работающих детей являются объектом внимания государственных структур, общественных и международных организаций на протяжении долгого времени, которые объединили свои силы в рамках проекта МОТ. В целях искоренения проблемы детского труда и его наихудших форм с 2005 года в республике начала свою активную деятельность международная программа МОТ по искоренению детского труда (МОТ-ИПЕК).

- Основная цель МОТ-ИПЕК заключается в оказании технической помощи в применении положений Конвенции МОТ 1973 года о минимальном возрасте (№ 138), Конвенции МОТ 1999 года о наихудших формах детского труда (№ 182) и Конвенции МОТ 1930 года о принудительном труде (№ 29), - отметила Национальный координатор МОТ-ИПЕК в Таджикистане Мухайё Хосабекова. - Деятельность МОТ-ИПЕК в Таджикистане финансировалась министерством труда США и правительством Германии в рамках общей программы «Искоренение детского труда в странах Центральной Азии: от обязательств к действиям».

В 2016 году по методологии МОТ было проведено новое обследование рабочей силы, где рассматривался вопрос детского труда и его динамики развития с 2012 года. Оно показало резкий спад уровня эксплуатации детского труда почти втрое.

- В 2012 году в республике мы впервые провели обследование детского труда и их результаты, по правде говоря, были не обнадеживающими. Тогда, шесть лет назад, работать были вынуждены 522 тысячи детей в возрасте от 5 до 17 лет. В 2016 году эта цифра сократилась на почти 270 тысяч детей в возрасте 12-17 лет, что составило 10,3 процентных пункта, - рассказал Абдували Кулов.

Этого результата удалось достичь благодаря слаженной работе Правительства страны и деятельности программы МОТ-ИПЕК по реализации стратегически важных документов, главным из которых является «Национальная Программа по искоренению наихудших форм детского труда в Республике Таджикистан на 2015 – 2020 годы». Свою роль сыграло и создание Межведомственного координационного совета по искоренению наихудших форм детского труда (НФДТ), членами которого являются специалисты из министерств и ведомств, представители международных и общественных организаций, профсоюзы и работодатели, чья деятельность непосредственно связана с вопросами детского труда, образованием подрастающего поколения, защитой прав ребёнка. Члены советы посредством социального диалога работают над важными стратегическими вопросами, периодически собираются и следят за статистикой по детскому труду и его динамкой, работают над терминологией по этой теме, списком опасных работ для детей до 18 лет и в последние два года активно работают на ратификацией Протокола МОТ о принудительном труде к Конвенции МОТ №29, ратификация которой решит многие проблемы в сфере труда. Последнее уже находится на рассмотрение министерств и ведомств, после чего отправиться на одобрение в правительство страны. Члены совета так же проводят регулярные мониторинги в целях выявления нарушений относительно вовлечения детей в детский труд, их причины и последствия, - сообщила начальник отдела социального партнёрства и охраны труда Министерства труда, миграции и занятости населения РТ Фируза Хабиби.

Фото Trend.Az

На вопрос, какая перспектива видится нашему собеседнику касательно вопроса по искоренению детского труда, он ответил:

- Думаю, данный вопрос уже надо рассмотреть в рамках Целей устойчивого развития 2030 (Цел 4 и Цель 8 задачи 8.7) нужно больше уделять внимание малоимущим семьям, находить возможности для их социальной поддержки и предоставлении профтехобразования и/или переквалификации с учётом потребности рынка труда. Необходимо искать пути создания таких систем социальной защиты, которые помогают семьям находить дополнительные источники дохода и, тем самым, способствовать получению полного среднего образования детьми школьного возраста. Необходимо также уделять внимание качеству образования, как ключевому шагу в решении вопросов детского труда. И тогда, когда все вместе - семья, школа, государственные органы, а также гражданское общество выполним задачи, вытекающие из постановления Правительства, программ и стратегий, мы сможем вывести детей из НФДТ, искореним и предотвратим их вовлечения в НФДТ, - заключила Фируза Хабиби.

Детский труд лишает детей детства, человеческого достоинства, возможности развить свой потенциал и наносит вред их физическому и психологическому развитию. Мы не должны забывать, что если взрослые могут о себе позаботиться и дать отпор, то дети нуждаются в защите родителей и государства.

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