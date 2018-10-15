В период с 16 по 17 октября в республике ожидается резкая неустойчивая погода. Ожидается, что пройдут дожди, а температура снизится почти на 10 градусов.

Осадки в виде дождя ожидаются в большинстве районах с переходом в снег, сообщает метеослужба Таджикистана.

По Душанбе ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, временами сильный. Температура днем составит 7-9 тепла, ночью 5-7 тепла.

Сильные дожди, в частности, пройдут по РРП в отдельных районах. К вечеру также возможен переход в снег.

Облачно, дождь с переходом в снег ожидается и в отдельных районах Соглийской области. Там в долинах ночью и днем 0-5 тепла, в горах ночью и днем -1+4.

В Хороге дождь и снег, температура ночью 3-5 тепла, днем 10-12 тепла.

Чуть теплее будет в Хатлонской области – здесь также будут дожди, а температура в долинах ночью и днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью и днем 2-7 тепла.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus