Начальник пресс-центра Таможенной службы Фахриддин Собиров, не приходя в сознание, скончался в больнице. Об этом сообщили в таможенном комитете страны.

Начальник пресс-центра Таможенной службы при правительстве Таджикистана, полковник Фахриддин Собиров 13 октября с тяжелыми черепно-мозговыми травмами был доставлен в Национальный медицинский центр Таджикистана (Караболо).

Собиров был найден прохожими в бессознательном состоянии в центре города в районе ТВ «Сафина». Они вызвали Скорую помощь, которая и доставила его в больницу.

Врачи констатировали кровоизлияние в мозг и 14 октября провели сложную операцию. После операции его состояние оставалось тяжелым. Сегодня в два часа дня его сердце перестало биться.

Ранее источник в таможне сообщил "АП", что Собиров был избит: мол, ему нанесли удар в область головы тяжелым предметом.

Однако Управление МВД города Душанбе сделало официальное заявление: Фахриддин Собиров не был избит, а сам упал, потеряв сознание из-за высокого давления.

«Сотрудники милиции, опираясь на данные свидетелей и технические возможности видеокамер системы «Шахри бехатар» выяснили, что 13 октября в 11:02 Фахриддин Собиров, находясь на обочине дороги возле дома №37 по улице Рудаки, вследствие резкого повышения артериального давления потерял сознание и упал. Собиров ударился головой об асфальт и получил сильные повреждения», - говорится в заявлении МВД.

В документе также отмечается, что оказавшиеся рядом люди вызвали скорую помощь.

«Согласно показаниям врачей, в тот момент уровень артериального давления Фахриддина Собирова достиг 220 на 120, что и привело к потере сознания», – сообщает МВД РТ.

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