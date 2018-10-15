Фото: с сайта филиала IRS в РТ

Правоохранительные органы задержали жителя Аштского района по подозрению в наезде на женщину: ЧП произошло 12 октября на трассе Душанбе-Худжанд.

Водитель автомашины Mercedes на территории района Спитамен сбил насмерть 45-летнюю жительницу района Деваштич, и скрылся с места преступления, сообщается на сайте МВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан на следующий день. Им оказался 30-летний житель Ашта Хайрулло Хамдамов.

В отношении Хамдамова возбуждено уголовное дело по статьям 2 части 212 и 2 части 127 УК РТ, ведется следствие.

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