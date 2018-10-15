Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую субботу на железнодорожных путях между станциями Рохати-Вахдат, сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел Таджикистана.

Водитель автомашины "Опель-Вектра", 31-летний житель города Вахдата Гафур Ятимов не справился с управлением автомобиля, в результате машина столкнулась с тепловозом. В момент ДТП им управляли машинист 45-летний Бахром Махмудов и помощник машиниста 44-летний Карим Ибрагимов, отмечается в сообщении.

"В результате столкновения водитель "Опеля" скончался от полученных тяжёлых травм в больнице города Вахдат. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщает МВД.

Массовая смерть под тепловозом

24 декабря 2007 года в Душанбе девять человек погибли и трое получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения микроавтобуса "Газель" с тепловозом.

"Газель" следовала маршрутом N 16, который проходит от масложирового комбината через центр города до аэропорта.

На железнодорожном переезде по ул. Н.Хувайдуллоева водитель, видя перед собой закрытый шлагбаум и запрещающий сигнал светофора, попытался проехать через железнодорожное полотно перед приближающимся тепловозом, но не успел.

Тогда в результате ДТП погибли на месте 9 человек, среди них было трое несовершеннолетних детей. Восемь других пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Позднее суд столичного района Шохмансур приговорил водителя маршрутки Курбонали Гиесова к 10 годам лишения свободы.

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