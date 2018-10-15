Таджикский спортсмен Бежан Файзуллоев стал обладателем серебряной медали 3-й юношеской летней Олимпиады в Буэнос-Айресе. Это вторая медаль Таджикистана на этой олимпиаде.

16-летний Бежан Файзуллоев завоевал «серебро» юношеской Олимпиады по пулевой стрельбе из пистолета на расстоянии 10 метров. Этот результат был достигнут в ходе смешанных парных выступлений стрелков, сообщает официальный сайт Национального Олимпийского комитета (НОК) Таджикистана.

Напарником Бежана являлась спортсменка из Индии Ману Бхакер.

В финале пара Файзуллоев-Бхакер уступила болгарину Кириллу Кирову и Ванессе Сигер из Германии.

Третье место в соревнованиях по этой дисциплине завоевала пара Дмитро Хонта (Украина) - Андреа Викториа Миранда (Мексика).

Первая медаль - бронза

Юношеская летняя Олимпиада проходит в Аргентине до 18 октября. В третьих по счету Играх принимают участие 4 тыс. спортсменов из 206 стран. Участники Олимпиады — юноши и девушки от 15 до 18 лет.

Таджикистан на этом мировом первенстве представляют Сулаймони Джамшед (дзюдо), Бежан Файзуллоев (пулевая стрельба) и Анастасия Тюрина (плавание).

В личных соревнованиях наши спортсмены не смогли завоевать призовые места.

В командных выступлениях помимо Файзуллоева отличился Сулаймони Джамшед, он завоевал «бронзу» Олимпийских Игр.

По медальным зачетам на соревнованиях лидируют спортсмены России, на их счету 37 наград (22 золота, 9 серебра, 6 бронзы). У сборной Венгрии 20 медалей (12-5-3) и второе общекомандное место. На третьем месте – Япония с 26 медалями (9-6-9).

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