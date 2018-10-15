350 членов официальной и творческой делегации Туркменистана прибыли в Душанбе накануне для участия в Днях туркменской культуры в Таджикистане.
В эти минуты в Национальной библиотеке Таджикистана проходит презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова «Туркменистан – сердце Великого шелкового пути».
Официальное открытие Дней культуры состоится сегодня в комплексе "Кохи Борбад" в 17:00. Здесь состоится концертная программа мастеров искусств этой страны и показ образцов народных ремесел различных регионов Туркменистана.
До этого - в 14:00 в Государственном академическом драматическом театре имени А. Лохути состоится показ драмы «Гулпам» Государственного музыкально-драматического театра имени С. Сейди.
Еще один концерт с участием туркменских деятелей искусства состоится сегодня в районе Дусти (бывший Джиликульский район) Хатлонской области, где сосредоточена одна из больших туркменских диаспор в стране.
Дни культуры Туркменистана в РТ проводятся на основе плана мероприятий в рамках соглашений между странами СНГ. О проведении Дней культуры сообщил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в прошлом году во время официального визита в Душанбе.
Напомним, что предыдущие Дни культуры Туркменистана в Таджикистане состоялись в 2014 году. Тогда в Таджикистан прибыла делегация из 60 деятелей искусств Туркменистана.
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Nodir Dzhuraev5 часов назад
Зачем нам?
kjrf6 часов назад
И что он там нового мог написать, того, чего нет в Инете??? Про шёлковый путь давно всё .написано и не "типа вумным", а настоящими исследователями историками и археологами. Очередной копипастер. Лучше бы написал книгу, как накормить свой народ.
Фирузчон6 часов назад
Надо было их запретить =))))). Но мы будем играть дипломатично. Мы не будем бойкотировать нашего ближайшего соседа из за их политика против нашему Таджикистана !!!!