Встреча Эмомали Рахмона с предпринимателями, 2015 год

Более $5 млрд. иностранных инвестиций поступили в таджикскую экономику за последние пять лет. Из них $2 млрд. – прямые иностранные инвестиции.

Такую статистику привел сегодня на открывшемся в Душанбе Международном форуме предпринимательства президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Привлеченные средства, по словам президента, были направлены на производство промышленной продукции, в строительный сектор, в энергетическую инфраструктуру и туризм.

"Доля частного сектора в структуре ВВП в текущем году в этой связи достигла 70%, что на 12% больше чем пять лет назад", - отметил Эмомали Рахмон.

Глава государства подчеркнул, что посредством привлечения прямых иностранных инвестиций доля промышленного сектора в 2017 году составила 17%, а экспорт продукции отрасли, в частности цемента, гипсокартона, красочных материалов, руды, фруктовых и овощных консервов, хлопковых тканей и ковров значительно вырос.

Однако, отметил он, Таджикистан располагает большим потенциалом для экспорта конечной продукции, и необходимо приложить усилия для ее наращивания.

По словам президента, реализуемые реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата, позволили удерживать макроэкономические показатели за 10 месяцев этого года на стабильном уровне: реальный рост экономики за этот период в среднем составил 7%.

"Вклад частного сектора в этот процесс значителен, а задача государства, как и ранее, состоит в обеспечении благоприятных условий для эффективной деятельности этого сектора", - сказал он.

Президент отметил, что в соответствующие законодательные акты внесены поправки, согласно которым инвесторам и предпринимателям предоставлены 30 наименований льгот и преференций.

Он подчеркнул, что хозяйствующие субъекты должны эффективно использовать предоставленные преференции, соблюдая при этом налоговый порядок.

"Несмотря на созданные благоприятные условия, к сожалению, до сих пор часть налогоплательщиков нарушает законодательство", - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Он отметил, что, согласно результатам проверок в 2017 году и восемь месяцев 2018 года в целом, выявлено скрытие налогов на общую сумму 1 миллиард 240 миллионов сомони, из которых 900 миллионов сомони направлены в бюджет.

Президент поручил предпринимать действенные меры, чтобы впредь исключить такие нарушения налогового законодательства.

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