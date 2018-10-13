Премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян и президент Эмомали Рахмон сегодня заложили первый камень в фундаменты будущего парламентского комплекса и здания правительства страны в Душанбе.

Строительство парламентского и правительственного комплексов будет реализовано на основе таджикско-китайского сотрудничества при финансовой поддержке КНР в размере 1,5 млрд. юаней (порядка $220 млн.).

Фото пресс-службы президента РТ

После церемонии возложения первого камня в основание будущих зданий парламента и правительства, Эмомали Рахмон и Ли Кэцян ознакомились с проектами комплексов, сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента РТ

Новое здание парламента будет построено рядом по столичному проспекту Рудаки, высота основного здания составит 49,7 метров, а с учетом купола высота достигнет 70 метров. Общая площадь парламентского комплекса займет 42 тыс. 874 квадратных метров.

Будущий парламент Таджикистана Фото пресс-службы президента РТ

Здание правительства Таджикистана будет расположена в центре Душанбе, на территории проспектов Рудаки и Исмоили Сомони на площади 10,27 га, где будут построены 15-этажное здание правительства и два 13-этажных зданий подведомственных правительству управлений.

Будущее здание правительства Таджикистана Фото пресс-службы президента РТ

Эмомали Рахмон сегодня провел переговоры с премьером Госсовета КНР, который с 11 октября находится в Душанбе с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента РТ

Было подчеркнуто, что Таджикистан готов продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Китаем в привлечении инвестиций, ввоза технологий и оборудования, использовании возможностей «Фонда Шелкового пути», создании «Инвестиционного Фонда Таджикистана и Китая» для развития производственной сферы, инфраструктуры, мелкого и среднего предпринимательства и туризма.

Фото пресс-службы президента РТ

С учетом богатых гидроэнергетических ресурсов, которыми располагает Таджикистан, было предложено создать совместную таджикско-китайскую Комиссию по сотрудничеству в сфере энергетики, отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

Фото пресс-службы президента РТ

Были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах транспорта, поставках свежих, экологических чистых овощей и фруктов на китайские рынки, привлечения инвестиций для развития туризма и развития культурного и гуманитарного сотрудничества.

Сегодня визит китайского высокопоставленного чиновника в Таджикистан завершается.

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