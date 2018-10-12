Книги предоставлены в рамках программы USAID по повышению уровня грамотности учеников начальных классов таджикских школ.

Передача книг состоялась сегодня. В ней приняли участие Поверенный в делах Посольства США Кевин Коверт и заместитель министра образования и науки Таджикистана Фатхиддин Усмонзода.

Это вторая фаза передачи книг от USAID в 2018 году. Недавно дети, участвовавшие в конкурсе на тему «Лучший чтец», получили более 7200 книг в летних лагерях по всей стране, сообщает пресс-служба американского диппредставительства.

Книги будут распределены в более 1000 школах республики с таджикским и русским языком обучения для улучшения навыков чтения. Школы получат 40 наименований книг, соответствующих возрасту ученика на таджикском и русском языках.

"Книги окажут поддержку обученным учителям начальных классов и библиотекарям с целью укрепить навыки учеников в классе и в проведении внеклассной деятельности, а также будут мотивировать родителей читать с детьми дома", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что USAID будет продолжать оказывать поддержку в разработке новых книг, соответствующим возрасту ученика, для учащихся начальных школ с целью расширения доступа у ресурсам для учителей, учащихся и сообществ, в целях создания прочной основы обучения учащихся начальных классовна протяжении всей их жизни и повышения культуры чтения в Таджикистане.

USAID тесно взаимодействовало с министерством образования и науки Таджикистана в ходе всего процесса отбора, написания и распространения книг. Все пожертвованные книги были одобрены Минобрнауки РТ.

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