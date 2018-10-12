Выпечка кондитерского предприятия «555» - народный любимчик. Мы поговорили с Зикриддином Рахимовым, директором крупнейшего кондитерского предприятия в стране. Он рассказал нам о производстве выпечки для диабетиков, бельгийском шоколаде в производстве и о том, за счёт чего он находит баланс в вопросе между качеством и стоимостью своей продукции.

Семейное дело

- Расскажите, как мужчина оказался у истоков сладкого бизнеса?

- Большого выбора у меня не было – это семейный бизнес. Мой дядя 23 года тому назад открыл кондитерское предприятие в Кыргызстане. К этому бизнесу присоединились мой отец, братья, а следом и я. В 2005 году мы решили открыть дочернее предприятие у себя на родине. Так и появилась компания «555».

На сегодняшний день мы - одна из влиятельных компаний на таджикском кулинарном рынке, занимающая около 60% рынка страны с территориальным охватом в городах Душанбе, Бохтар, Яван, Нурек, Турсунзаде, Гиссар и Рудаки.

У нас 15 специализированных точек «555», где любители вкусняшек могут не только приобрести свежую выпечку, но там же попробовать её за чашечкой горячего чая или кофе.

- Какие у вас производственные мощности?

- В нашем цеху работает свыше 70 кондитеров. В каждом городе, где представлены наши фирменные магазины, помимо мелкой выпечки и свадебных заказов, в среднем продается около 20-30 тортов в день.

Зикриддин Рахимов Asia-Plus

- Расскажите об ассортиментном портфолио компании?

- Мы производим более 50 видов выпечки: торты, пирожные, печенья. В последнее время наш ассортимент пополнился производством шоколада ручной работы и мороженого по итальянской технологии.

Если раньше мы были вынуждены в своем производстве использовать шоколад не самого лучшего качества от турецких и российских поставщиков, то сейчас мы наладили поставки высококлассного бельгийского, итальянского, немецкого и французского шоколада. В его производстве используются настоящие какао бобы без применения пальмового масла. И хотя отличить качественный шоколад от некачественного в торте обычный покупатель вряд ли сможет, это под силу только специалистам-кулинарам, все же мы сменили поставщика, потому что стремимся использовать только полезные ингредиенты в своем производстве.

Торт в полный рост

- Какой самый необычный заказ вам приходилось выполнять?

- Лет семь назад к нам обратился клиент с заказом на свадебное торжество. Жених хотел, чтобы его свадьба запомнилась гостям надолго, поэтому попросил испечь торт в его полный рост. А это, ни много ни мало, метр семьдесят пять сантиметров.

Он сказал: «Если торт не будет соответствовать моему росту хоть на сантиметр, я от него откажусь!». Что же, мы сделали все в точности, как хотел клиент. Общая масса торта составила около 90 кг.

- Сейчас очень много кондитерских, бэйкери хаузов, новомодных кулинаров. Собираетесь ли вы переходить на производство 7 «модных» тортов – муссовых, чизкейков, тирамису?

- Вы правы, сегодня наш рынок не испытывает дефицита. И это хорошо, когда существует справедливая конкуренция. Наш ориентир – европейский рынок. Каждый год либо наши кулинары выезжают на обучение в Италию, Францию или Германию, либо специалисты из этих стран приезжают к нам на мастер-классы.

У нас тесные партнерские взаимоотношения с европейскими коллегами. Пару лет назад к нам даже обратилась итальянская компания, предложившая долгосрочное сотрудничество, по условиям которого мы ежедневно должны были поставлять по 500 тортов в Италию. Проект был очень интересным, но труднореализуемым, ведь между нашими странами нет прямых рейсов, тем более ежедневных.

А «модные», как вы назвали торты, мы стали выпекать еще в далеком 2011 году, когда в стране этим почти никто не занимался. Но наш таджикский потребитель оказался не готов к новым тенденциям в мире кулинарии. Большинство наших клиентов, как и прежде, предпочитают традиционные торты. К тому же, они обходятся дешевле.

Тортиковые бизнес-хитрости

- Как подорожание сырья сказывается на ценообразовании вашей продукции?

- Цены на сырье постоянно повышаются и от этого мы, как и другие предприниматели, не застрахованы. Мы вынуждены повышать цену на свою продукцию, потому что работать себе в убыток мы тоже не можем. И, тем не менее, наша выпечка является одной из самых доступных на рынке. Для этого мы предпринимаем разные антикризисные решения.

Например, мы прибегаем к одной уловке. В сезон мы закупаем фрукты по низким ценам и храним их в камерах хранения при низких температурах. В результате, когда сезон заканчивается, и цены на фрукты повышаются в разы, наша работа от этого не страдает.

До следующего сезона мы стабильно держим цены на одном уровне. К сожалению, мы не можем также хранить некоторые другие скоропортящиеся продукты, как, например, мука, которая покрывается плесенью или сахар, который может затвердеть.

- Как вы собираетесь расширяться?

- Мы планируем запустить отдельную линию выпечки для людей, страдающих сахарным диабетом, для спортсменов и специальную детскую выпечку. Сейчас ведем переговоры с крупным австрийским производителем ингредиентов для кондитерской и хлебобулочной продукции, представленным в 54 странах мира. Например, одной из интересных находок для нас стал сахар, предназначенный специально для диабетиков.

Asia-Plus

Также в наших планах начать экспортировать свой товар в соседние страны и дальнее зарубежье.

Многие европейцы, пробуя нашу продукцию, говорят, что ощутили вкус детства.

В большинстве своем в западных странах выпечка производится не из натуральных продуктов, а из порошков. Даже яйца там заменены порошковым аналогом. Такая выпечка при нужной температуре хранится до полугода. А мы используем натуральные, экологически чистые фрукты, каймак, яйца.

- Практически каждый день вы дегустируете свою продукцию. В таких условиях трудно сохранить стройную фигуру…

- Не говорите. К тому же я сам жуткий сладкоежка, поэтому мне очень трудно держать себя в узде. Год назад я весил почти 100 кг, и решил последовать инструкции азербайджанского диетолога, порекомендовавшего питаться в одно и то же время. По его словам, при таком режиме можно есть сколько угодно, и не толстеть. Я не поверил, но решил попробовать. Буквально за месяц я похудел на 17 кг, при этом рацион остался прежним. Теперь я стабильно держу один вес.

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