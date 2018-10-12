АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе состоится ежегодная встреча президента Эмомали Рахмона с предпринимателями.

- В Душанбе поднимутся тарифы на питьевую воду.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ОКТЯБРЯ

2006 - Свыше 60 ценных экспонатов были похищены из исторического музея, расположенного на территории Гиссарской крепости

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ОКТЯБРЯ

1929 года – родился заслуженный артист Таджикистана Муродбек Рамазонов

1930 года – родился ученый-астрофизик, академик Пулат Бободжанов

1948 года – родился доктор биологических наук Салимбек Расулов

1950 года – родился заслуженный артист Таджикистана Шамсиддин Мухиддинов

1951 года – родился поэт, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Рахмат Назри

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня в отдельных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью -3+2, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 11-13 тепла.