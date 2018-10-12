АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Национальном музее Таджикистана состоится международный фестиваль ремесел «Чакан».

- Культурный Центр «Бактрия» и Экспериментальная Школа Детского Кино приглашает на показ художественного фильма «Пеликан» (Франция, Греция, 2011). Начало показа в 13:00. Продолжительность: 88 минут. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ОКТЯБРЯ

Международный день стандартизации.

1924 – Образована Таджикской АССР (в составе Узбекской ССР).

1948 - Основан Совет Профессиональных Союзов (Совпроф) Таджикской ССР.

2003 - В Душанбе состоялось торжественное открытие V Центрально-азиатских Игр, участниками которых стали свыше 700 спортсменов из стран региона.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ОКТЯБРЯ

1912-1971 года – родился дирижер, композитор Аъзам Камолов

1929 года – родилась доктор биологических наук, профессор Лола Исмоилова, обладатель диплома № 1 ТГУ.

1933 года – родился журналист Занчирбек Ёрбеков

1940-2003 года – родился журналист Малаш Рахмонкулов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня в отдельных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь к концу дня в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня небольшой дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 11-13 тепла.