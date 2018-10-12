В Санкт-Петербурге приезжие из российского Дагестана и граждане Таджикистана подрались из-за девушки. Драка, в которой участовали около 10 человек, произошла вечером 11 октября по улице Восстания. В результате один человек погиб, сообщает Фонтанка.

В пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что драка возникла после «внезапной ссоры».

По данным издания, к конфликту привел «выдохшийся роман девушки из Кыргызстана и парня из Таджикистана»: девушка хотела расстаться, а молодой человек был против.

В итоге уроженка Кыргызстана обратилась к знакомым дагестанцам, а ее бывший молодей человек привел на встречу вооруженных товарищей.

В результате поножовщины погиб 21-летний уроженец Дагестана, еще один мужчина из Дагестана госпитализирован.

"Конфликт бытовой, ранее возникший, группы молодых людей встретились, чтобы в этом конфликте разобраться. Встреча закончилась дракой. Один молодой человек получил ножевое ранение и скончался, второй получил ножевые ранения, ранен", - сказал представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция задержала четверых подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Их расследует следственный комитет РФ, сообщает питерское издание.

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