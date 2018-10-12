«Взрослея, дети начинают изъявлять желание заниматься спортом, с прицелом на звания и победы. Вот тут и выясняется, что приходится начинать работу с подростком, который подтягивается на турнике полтора раза, а круг на стадионе пробегает за час…».

Именно в детские и подростковые годы закладывается здоровье на всю жизнь, поэтому так важно уделять максимум внимания физическому развитию школьников. Однако нередко в наше время отношение к этой дисциплине чисто формальное, дети во время урока по физкультуре ходят по школьному двору, в туфлях и белых рубашках. При этом они не учитывают, что физическая подготовка - это, прежде всего, здоровье, от состояния которого зависит не только будущее школьника, но и его жизнь. Недооценивать значение физической культуры в жизни школьника недальновидно и опасно.

Не только секундомер и свисток

Возможность поговорить с учителем физкультуры в школе, а тем более сфотографировать ход занятий уроков физкультуры, крайне сложно. Эта, как впрочем, и все другие темы, под жестким запретом директора школы. Она (он) объясняет это, указанием вышестоящего начальства начиная от РайОНО и кончая Минобрнауки, которое, якобы, наложило табу на общение с журналистами без согласования с ними.

На условиях анонимности удалось побеседовать с одним из преподавателей физической культуры. Корреспонденту «АП» по вопросу о ситуации с физическим обучением в средних школах он сказал следующее:

- Начну с программы обучения. Она, по сути, осталась без изменений еще со времен Таджикской ССР. То есть программа обучения при Советском Союзе учитывалась с климатическими особенностями районов, где находятся школы. Чтобы было понятно, поясню, что в Таджикистане не существовало нормативов по лыжным дисциплинам, без которых не проходило обучение, например, в сибирских регионах. А в остальном наша программа близка к российской.

У средних школ, бесспорно, меньше финансовых и технических возможностей, чем у лицеев и частных школ. У человека вне этой проблемы возникает ошибочное мнение, что для уроков физкультуры необходимы только секундомер и свисток. Это не так.

Например, чтобы дети занимались в спортивной одежде, нужны оборудованные раздевалки.

Допустим в классе 40 учеников и пропорции мальчиков и девочек одинаковые, то необходимы два помещения с 20-ю шкафчиками в каждом, которые закрываются на ключ. Если помещение имеет статус раздевалки, то оно должно быть оборудовано кроме шкафчиков, как минимум одним санузлом и душевыми кабинами. Ну а если будут душевые кабины, там, соответственно, должна быть горячая вода.

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Все мною перечисленное начиная со шкафчиков, требует более значительных затрат, чем кажется на первый взгляд. Почти у каждого ребенка гаджет, который стоит как три моих зарплаты, так же и личные деньги и поэтому навесной китайский замочек на шкафчике из фанеры, не обеспечит сохранности имущества ученика. Я бы посмотрел на вопрос спортивной одежды, еще с другой стороны.

Не напрасно была введена обязательная форма одежды для учащихся. Это позволило ученикам из семей с низким материальным достатком чувствовать себя равным среди равных.

Я уверен, что если директор школы даст указание прийти на занятие в спортивной форме, то тут ребята из более состоятельных семей дали бы волю фантазии, и единая школьная форма уже бы не компенсировала социальную разницу.

Бесспорно, я не могу девочкам в юбках давать навыки упражнений на перекладине и брусьях, а мальчикам в белых рубашках прыжки через козла с последующим кувырком.

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Но занятия проводятся и у нас свои лидеры и отстающие, и я не соглашусь, что физкультура отодвинута на последний план в среднем образовании, по крайней мере, в Душанбе. Так же мое мнение, что в школах районов, где возможно не такой жесткий контроль, за соблюдением всех положений по физическому воспитанию, это с лихвой компенсируется трудом ребят на приусадебных участках и дехканских хозяйствах. Гиподинамия (ослабление мышечной деятельности организма в результате малоподвижного образа жизни) им точно не грозит.

Да и меньшая возможность приобретения гаджетов у ребят из сельской местности играет положительную роль в их физическом развитии.

«Не поощряйте лентяев, они вам за это спасибо не скажут»

На эту же тему, корреспондент «АП» поговорил с участником ряда параолимпийских игр, чемпионом мира по пауэрлифтингу, тренером, Парвизом Одинаевым.

- Я однозначно благодарен подготовке, которую получил на уроках физкультуры в нашей средней школе № 54. Физкультура отправная точка любого чемпиона. Обязательное физическое образование в школе, на то оно и обязательное, что дети по своей личной инициативе вряд ли захотят бегать на стадионе и подтягиваться на перекладине. Делаться это должно под руководством преподавателя, так как занятия в спортивном зале и на стадионе наиболее травмоопасная часть обучения в средней школе.

Это особенно актуально в современных реалиях, когда многие дети ведут малоподвижный образ жизни, отдавая предпочтение не занятиям на свежем воздухе, а компьютерным играм. Взрослея, дети начинают изъявлять желание заниматься спортом, с прицелом на звания и победы. Вот тут и выясняется, что приходится начинать работу с подростком, который подтягивается на турнике полтора раза, а круг на стадионе пробегает за час.

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Случай далеко не редкий и вина в этом в первую очередь на тех взрослых, которые окружают ребенка. Существуют нормативы, не сдав которые ученик просто не должен переводиться в следующий класс. Это было еще в советской школе, и этого никто не отменял. Добавлю, что занятия физкультурой в повседневной одежде не только не добавляют желания заниматься, но и сильно ограничивают возможности преподавателя, так как на любом этапе занятия, может быть ссылка ученика на новые туфли или чистые брюки.

Ну а дальше, больше. Аллергия на спортивный зал, желание быть в среде единомышленников, считающих, что физкультура и спорт это удел ограниченных граждан, а умные люди и без этого в жизни неплохо определятся. Все не так просто. Достаточно сказать, что по призыву в вооруженные силы первое, что оценивают в новобранце, это его физическая подготовка.

Умение шагать, стрелять, петь, рисовать, это будет оцениваться потом. Первоначальный авторитет среди командиров и сослуживцев формируется на стадионе, спортивном городке, в спортивном зале. Здесь бесспорными аутсайдерами будут те, из группы псевдоинтеллигенции, которые считали, что занятие физкультурой ниже их достоинства. Кто не был молод, не был глуп, это понятно, но куда смотрел преподавательский состав школы, где учился новобранец, ставя ему положительные оценки за «выполненные» нормативы? И назвать это медвежьей услугой будет слишком мягко, так как последствия такого очковтирательства, трудно спрогнозировать. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы попросить учителей физической культуры не поощрять лентяев. Они вам потом за это спасибо не скажут.

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