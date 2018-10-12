Компания «МегаФон Таджикистан» выступила официальным партнером Международного форума предпринимательства «Душанбе-2018», который пройдет в столице Таджикистана 15 октября при непосредственном участии Президента Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНА. Оператор организует Wi-Fi-зону для всех участников форума, а также представит потенциальным клиентам услуги, помогающие развивать бизнес.

В Международном форуме «Развитие национального производства – новые инвестиционные возможности» примут участие предприниматели из Таджикистана, Германии, Казахстана, Киргизстана, Китая, Кореи, России, Узбекистана, Франции, Чехии и Японии. Форум предоставит возможность диалога между бизнесменами, инвесторами и Правительством Республики Таджикистан по вопросам развития инновационного предпринимательства, укрепления экономических реформ и привлечения внутренних и иностранных инвестиций.

Выходить в интернет участники мероприятия смогут благодаря зоне Wi-Fi, организованной компанией «МегаФон Таджикистан». Официальный партнер форума также расскажет потенциальным клиентам о телеком-услугах для бизнеса. Готовые решения от оператора позволяют не только наладить связь, но и оптимизировать работу транспорта, повысить эффективность контроля над удаленными устройствами с SIM-картами (банкоматами, счетчиками электроэнергии и т.д.), достичь значительной экономии за счет применения более современных технологий.

«Участие в таком представительном форуме – это отличная возможность представить услуги, помогающие сделать бизнес более эффективным и прибыльным. Уже многие наши клиенты пользуются М2М-технологиями, снижающими расходы на транспорт и персонал, или услугой «SMS-информ» для удобного оповещения сотрудников и покупателей. Представляя на форуме современные телеком-возможности, мы хотим, чтобы еще больше компаний Таджикистана сделали новый шаг к успеху и процветанию», – комментирует Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий ИЗЮМНИКОВ.