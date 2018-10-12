В Узбекистане будут создавать специальные зоны, где не будет ограничиваться работа увеселительных заведений и объектов общественного питания в ночное время. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об этом, передает ИА "Фергана".

Определять зоны в областных центрах, столице Каракалпакстана и других туристических центрах будут хокимы областей и председатель совета министров Каракалпакстана.

Местные власти должны обеспечить на этих территориях трехсменный режим патрулирования.

Сейчас работа ресторанов и других развлекательных заведений в Узбекистане заканчивается после 23:00, хотя законодательного предписания, запрещающего им работать ночью, нет. Как пишет сайт Подробно.Uz, как правило, ровно в 20:00 официанты выписывают чек, а в 22:45 менеджеры вместе с охранниками начинают обходить столы гостей и вежливо просить покинуть заведение.

Глава Госкомитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов в начале года пообещал, что кафе и рестораны Узбекистана получат возможность работать круглосуточно, если пройдут добровольную сертификацию tourist friendly.

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