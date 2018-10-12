В Душанбе 11 октября состоялась очередная отчетно-выборная конференция Федерации шахмат Таджикистана.

В ней был рассмотрен организационный вопрос – избрание нового руководителя федерации. Шахматный актив Таджикистана выразил доверие действующему главе Федерации, вице-премьеру Таджикистана Давлатали Саиду.

«Он был избран на этот пост в октябре 2014 года. За прошедшие 4 года, шахматисты Таджикистана приняли участие почти во всех крупных международных турнирах, - отметил Генеральный секретарь ФШТ Ильхом Юнусов. – Кроме того, Таджикистан впервые в своей истории принял этап Кубка мира в Ходжа-Обигарме. В этом есть большая заслуга президента федерации».

Недавно в Батуми состоялись выборы президента Международной федерации шахмат. Им стал российский политический деятель Аркадий Дворкович. Ему оказала поддержку и национальная федерация шахмат Таджикистана. В свою очередь, Дворкович обещал помочь развитию шахмат во всем мире, в том числе и Таджикистану.

По словам Ильхома Юнусова, за предстоящий 4-летний цикл перед руководством шахмат Таджикистана стоит важная задача – создание специализированного шахматного центра в Душанбе.

«Давлатали Саид, будучи вице-премьером, может решить эту задачу», - считает Юнусов.

Напомним, что Давлатали Саид с 2005 по 2007 годы возглавлял Комитет по делам молодежи, спорту и туризму при правительстве РТ.

Бывший президент ФШТ Зафар Мирзоев вновь стали первым вице-президентом федерации. Исполком ФШТ утвердил Ильхома Юнусов генеральным секретарем, а Хуршеда Ватанова – исполнительным директором федерации.

Новый руководитель ФШТ Давлатали Саид поручил развивать Концепцию развития шахмат в Республике Таджикистан и провести больше соревнований.

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