Они примут участие в Днях культуры Туркменистана в Таджикистане, которые пройдут 14-15 октября в городе Душанбе и районе Дусти (бывший Джиликульский район) Хатлонской области, сообщает пресс-служба Минкультуры Таджикистана.

Туркменская делегация 14 октября в Национальном музее Таджикистана встретится с руководством Минкультуры республики.

Там состоится презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан - сердце великого шелкового пути».

В этот же день на сцене Государственного академического драмтеатра им. Лохути в Душанбе состоится показ драмы туркменского драматического театра им. Сейди «Гулпам».

15 октября деятели културы Туркмениата разделятся на две группы. Одна из них поедет в район Дусти, где большой концерт мастеров искусства Туркменистана.

С участием же другой части в 17:00 в Комплексе «Кохи Борбад» состоится выставка народных ремесел Туркменистана и концертная программа.

Также утром 15 октября часть гостей поедут в район Дусти Хатлонской области, где пройдет презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова «Туркменистан – сердце Великого шелкового пути» и концертная программа с участием туркменских артистов.

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