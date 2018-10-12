Таджикистан установил специальный таможенный платеж для ввоза в страну ювелирных изделий из драгоценных металлов.

Постановлением правительства страны поручается утвердить норму специального таможенного платежа для импорта ювелирных изделий в следующих размерах:

- для импорта одного грамма ювелирного изделия из золота $2

- для импорта одного грамма ювелирного изделия из серебра $0,34.

В тексте документа поясняется, что специальный таможенный платеж оплачивается в национальной валюте по курсу Национального банка Таджикистана на день принятия таможенными органами грузовой таможенной декларации или отпуска товаров.

Нормы специального таможенного платежа для импорта ювелирных изделий из золота и серебра введены в действие с 1 сентября этого года, хотя само постановление принято 25 сентября этого года.

Специальный таможенный платеж

Согласно нормам Таможенного кодекса Таджикистана, специальный таможенный платеж является видом таможенного платежа, ставка которого устанавливается правительством страны для ввоза и/или вывоза определенных товаров.

В случае определения специального таможенного платежа, другие таможенные платежи, установленные в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, не взыскиваются.

Закон РТ «О таможенном тарифе» определяет, что специальные таможенные пошлины применяются в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную территорию страны в количествах и на условиях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров.

Срок такой защитной меры обычно не должен превышать четыре года.

Неудачный эксперимент

Ранее ввозимые в страну ювелирные изделия были освобождены от выплаты налога на добавленную стоимость, акциза и таможенных пошлин. Такие льготы для поставщиков этих изделий в республику действовали с июня 2016 года.

До этого, объем налогов и пошлин составлял от 40 до 42 процентов от общей стоимости импортируемых в страну изделий из золота и серебра.

Действовавший в течение более двух лет эксперимент, согласно заявлению руководства Минфина, был направлен на пресечение контрабандного ввоза ювелирных изделий, коррупционных сделок, защиту рынка от низкокачественной ювелирной продукции и ликвидацию подпольных рынков торговли ювелирными изделиями.

В результате, около 98% таджикского рынка торговли ювелирными изделиями был охвачен продукцией иностранных производителей.

Статистика говорит сама за себя

В Таджикистан за девять месяцев этого года импортировано 201 кг ювелирных изделий и их части из серебра на сумму около $506 тыс. Иными словами, каждый грамм этих драгоценностей стоил $2,52

За этот период в республику ввезено 39 кг ювелирных изделий и их части из прочих драгоценных металлов на сумму $838 тыс. То есть, стоимость каждого грамма таких изделий составляла около $21,5.

Экспортировано из страны всего 3 кг ювелирных изделий и их части из серебра на сумму $7 тыс. (каждый грамм - $2,33), а также 2 кг ювелирных изделий и их части из прочих драгоценных металлов на сумму $41 тыс. (каждый грамм – $20,5)

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