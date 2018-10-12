В ГБАО из 21 подозреваемого в совершении преступлений и ранее объявленных в розыск, добровольно сдались властям 11 человек.

Среди них Акимбек Акимбеков, Комрон Бозоров, Фируз Мирзоев, Пулод Шейхов, Рустамбек Каримбеков, Шертан Неккадамов, Шохгариб Болиев, Некруз Худоназаров, Хамиди Ташриф и Музаффар Давлаткадамов.

Такие данные приводит Межведомственный штаб по обеспечению законности и правопорядка в Горно-Бадахшанской автономной области, который был создан 15 сентября текущего года по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

В него вошли представители силовых структур и руководство области. Штаб занимается вопросами установления правопорядка, изъятия оружия и боеприпасов, задержанием находящихся в розыске подозреваемых в совершении преступлений.

Межведомственный штаб сообщает, что до 11 октября в Хороге изъяты 136 единиц стрелкового оружия, в том числе 57 автоматов Калашникова, 2 пулемета, 2 гранатомета, 1 зенитный комплекс, 27 пистолета, 8 карабина, 29 гладкоствольного оружия, 500 грамм тротила. Сообщается, что на руках у отдельных групп все еще незаконно хранится большое количество оружия и боеприпасов, которое призывают сдать к 15 октября.

Кроме этого, штаб сообщает, что в период с 16 сентября по 10 октября включительно 203 водителя добровольно сняли тонировку со стекол своих автомобилей, 27 – сделали это принудительно.

Также, по данным штаба, на сегодняшний день свыше 71 млн. сомони, выданных банками страны в виде кредитов населению ГБАО, не возвращены к намеченному сроку.

«Жители Горного Бадахшана, особенно города Хорога, должны знать, что со стороны правоохранительных органов и силовых структур области и республики ни на одной улице, в кишлаке или махалле не будут проводиться операции против мирных граждан. Жители Хорога могут быть уверены в своей безопасности, и население ГБАО не должно поддаваться провокациям, лже-информации, распространяемых главарями преступных группировок», – подчеркивается в заявлении Межведомственного штаба.

Но при этом, подчеркивается, что в отношении лиц, не подчиняющихся требованиям сотрудников ГАИ на постах, граждан, имеющих оружие при себе, будут приняты жесткие меры.

Напомним, 15 сентября текущего года на встрече с активом ГБАО, по итогам своего рабочего визита президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие относительно преступных группировок.

Глава государства дал месячный срок для наведения порядка в области, а уже 18 сентября снял с должностей 4 заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушон и Рошткалъа.

По поручению президента с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

А 1 октября президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда. На его место был назначен Едгор Файзов.

ДОСЬЕ "АП":

Ёдгор Файзов родился в 1961 году в Шугнанском районе ГБАО. Окончил ветеринарное отделение Таджикского аграрного университета в 1984 году. С октября 1984 года по октябрь 1986 года - специалист сельскохозяйственного департамента администрации ГБАО.

С октября 1986 года по август 1993 года - заведующий отделением, первый секретарь Хорогского горкома, первый секретарь комитета Комсомола ГБАО.

Ёдгор Файзов. Архивное фото. Фото Радио Озоди

С августа 1993 года по октябрь 2001 года - заместитель генерального директора Программы поддержки развития горных сообществ (MSDSP), а с октября 2001 - 2004 гг. - Генеральный директор Фонда Ага-хана (проект в сфере сельского хозяйства).

С октября 2004 до момента назначения главой области в 2018 году - исполнительный директор Фонда Ага Хана в Таджикистане.

Женат, имеет 4 детей.

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