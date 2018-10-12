Эмомали Рахмон и Ли Кэцян с супругой

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 11 октября в столичном парке «Боги Ирам» организовал неофициальный банкет для премьера госсовета Китая Ли Кэцян и его супруги, сообщает пресс-служба главы государства.

Ли Кэцян прибыл в Душанбе для участия в работе саммита глав правительств стран-участниц ШОС.

Премьер госсовета Китая и его супруга в «Боги Ираме» ознакомились с традиционным таджикским гостеприимством, национальными блюдами, фруктами, народными промыслами.

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В рамках заседания Совета глав правительств ШОС 11 октября Эмомали Рахмон также принял главу исполнительной власти Афганистана Абдуллу Абдуллу.

В ходе данной встречи сотрудничество в области энергетики и дорожной инфраструктуры было признано приоритетным направлением двусторонних отношений. Реализация программы САSA-1000, строительство железной дороги «Таджикистан – Афганистан – Туркменистан» были названы лучшим примером двусторонних связей.

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Для участия в работе саммита глав правительств ШОС 11 октября в Душанбе прибыли заместитель премьер-министра Монголии Улзийсахан Энхтувшин, министр иностранных дел Пакистана Макдум Шах Махмуд Курейши, премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр Беларуси Сергей Румас, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Сегодня Эмомали Рахмон проведет с главами правительств коллективную встречу.

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