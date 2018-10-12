Сегодня мы решили немного рассказать вам о наболевшем: единственный узбекский театр нашей страны из последних сил старается выжить. Находится он в Спитаменском районе Согдийской области и, кстати, в будущем году исполнится ему 85 лет.

Музыкально-драматическому театру имени Шукура Бурханова не всегда было плохо - в советское время коллектив много выезжал со спектаклями в соседние государства. Чаще всего в Узбекистан, где каждая постановка умудрялась собирать аншлаг.

В разные годы здесь работали заслуженные артисты Таджикистана, имена которых были хорошо известны театралам: Мирзо Пардаев, Усмонджон Сиддиков, Бердимурод Турдимуродов, Кодирджон Мирашуров. Но сейчас кадровый кризис просто уничтожает театр, хотя здесь не привыкли жаловаться.

Директор Жаббор Нуралиев, к примеру, продолжает убеждать, что они справятся. И даже скоро будет новый спектакль под названием «Слуга ангела смерти». Но, а если посмотреть все же правде в глаза, живет театр пока благодаря 44 его сотрудникам, половине из которым почти 60 лет.

Почему молодежь не интересуется театральным искусством, узнайте в нашем сюжете.

Материал подготовлен при поддержке Фонда Кристенсен.

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