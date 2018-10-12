АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе проходит заседание Совета глав правительств стран членов ШОС.

- Делегация Таджикистана примет участие в пятом Съезде учителей и работников образования государств – участников СНГ в Бишкеке.

- В Таджикистане стартует Республиканский телевизионный фестиваль-конкурс народного творчества «Андалеб-2018».

- В Национальной библиотеке пройдёт Республиканский конкурс-фестиваль юных и молодых новаторов и изобретателей.

- В Грузии стартует первенство мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. В нем принимают участие и таджикские самбисты

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ОКТЯБРЯ

1933 - В Душанбе открылся ботанический сад.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ОКТЯБРЯ

1873-1958 года – родился историк, академик АН Таджикистана Александр Семёнов

1902-1973 года – родился русскоязычный писатель Таджикистана, автор книги «Ниссо» Павел Лукницкий

1912-1975 года – родился композитор Михаил Муравен

1922 года – родился доктор исторических наук Хамид Гадоев

1944 года – родился доктор медицинских наук Гиёсиддин Мироджев

1953-2007 года – родился композитор Талабхуча Сатторов

1954 -2000 года – родился писатель Искандари Хатлони

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отедлных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, днем 8-13 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью -3+2, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Темпрература: ночью 1-3 мороза, днем 10-12 тепла.