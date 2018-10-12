Сегодня во всем мире отмечается День девочек. К этой дате мы собрали 10 достижений наших маленьких соотечественниц – больших и таких же пока маленьких, как они сами, которыми мы можем и хотим гордиться.

Анастасия Турсунова

Первой ракетке Таджикистана, действующей чемпионке республики, победительнице Кубка Президента Таджикистана Анастасии Турсуновой недавно исполнилось 18 лет. В свои совсем юные годы она приняла участие в ряде крупных теннисных турниров, в большинстве из которых завоевывала призовые места. Кстати, в начале года она с блеском выиграла международный турнир ITF 5-й категории, а летом вошла в число восьми сильнейших теннисистов второго Международного чемпионата солидарности в Баку.

Мехрона Гайбуллаева

Мехрона Гайбуллаева стала настоящей звездой, приняв участие в международном ТВ-шоу на канале НТВ «Ты супер». 17-летняя таджичка дошла до полуфинала конкурса и точно запомнилась членам жюри и зрителям своим сильным вокалом и буйным нравом.

Зарнисор Набиева

В 2016 году тогда еще ученица 8-го класса Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени Шахиди Зарнисор Набиева стала победительницей Международного конкурса юных пианистов в Республике Карелия. Сегодня она продолжает обучение и готовится к новым победам на музыкальном небосклоне.

Сабрина Абророва

12-летняя шахматистка Сабрина Абророва делает многообещающие шаги в своей профессиональной карьере. В прошлом году приняла участие в своем дебютном международном турнире - Кубке Ботвинника в Москве, где одержала две победы, три раза сыграла вничью, что, по мнению экспертов, – хороший результат для самой юной участницы соревнования. Также она регулярно одерживает победы на внутренних и международных состязаниях в составе женской сборной Таджикистана. Так, на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми (Грузия), Сабрина набрала 6,5 очка из 11 возможных, что является лучшим результатом в истории таджикских женских шахмат.

Анастасия Тюрина

17-тилетняя пловчиха Анастасия Тюрина с 2016 года выступает за олимпийскую сборную Таджикистана в дисциплине 50 метров вольным стилем. Она является победительницей и призером ряда национальных и международных турниров по плаванию. В эти дни Анастасия выступает за страну на III летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине. Пожелаем ей удачи!

Лола Касымова

13-тилетняя Лола Касымова многогранная личность – она снимает блоги на канале Youtube, является начинающим журналистом и первой вице-мисс конкурса красоты «Таджикистан-2018» в подростковой категории. Финалист международного конкурса детского и молодежного конкурса «Роза Востока» (Ташкент, 2018) в номинации хореография.

Манижа Тошболтаева и Ёсуман Исмонзода

Эти девочки не нуждаются в представлении. С участницами международного конкурса «Дети гении - 2017», прославившимися своим молниеносным счетом в уме на российском телешоу "Удивительные люди" в ноябре минувшего года, знаком каждый. Ждем от них новых побед и громких рекордов!

Париса Ходжиматова

9-тилетняя Париса стала финалистом международного конкурса GOA 2017 (Global Open Art) на тему «Я счастье». Талантливая девочка также занимала первые места в конкурсе «Любимая мама» в 2017, а также в конкурсе рисунков ТВ «Бахористон» и в конкурсе рисунков среди детей до 12 лет на фестивале воздушных шаров в этом году. Недавно в рамках благотворительной акции студии Art Doshan Studio провела мастер-класс для детей с аутизмом центра «Ирода».

Кадырова Фарзона

Фарзоне 16 лет и она выпускница творческой студии Art Doshan Studio, участница выставки «Юный художник», финалист международного конкурса «Global Open Art» в 2017 году. Фарзона не только рисует и пытается пробиться в мир большого искусства, но и является волонтером многих благотворительных акций, проводит мастер-классы для детей школ-интернатов по всей республике.

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