При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария, экипаж совершил аварийную посадку, но не пострадал. Главное - в обзоре РБК.

В 11:40 (мск) ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» была запущена с космодрома Байконур в Казахстане. Корабль должен был доставить на МКС новый экипаж и груз. Экипаж корабля: космонавт-испытатель Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Спустя девять минут после старта диктор сообщил об аварии.



Экипаж корабля аварийно приземлился в Казахстане, при этом испытав перегрузки в 6g. К месту приземления отправились экстренные службы и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Для расследования случившегося создана государственная комиссия. До выяснения причин аварии все пилотируемые пуски будут прекращены.

Алексей Овчинин и Ник Хейг перед вылетом. Фото Роскосмос

По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», причиной случившегося стало аварийное отключение двигателей второй ступени из-за плохого крепления блоков.В «Роскосмосе» причиной аварии назвали «нештатную ситуацию».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту будет предо​ставлена вся необходимая информация.

Вице-премьер Юрий Борисов допустил кадровые перестановки в «Роскосмосе» после выявления причин аварии.

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