Суннатулло Косимов, который создал робота-полиглота еще в 2015 году. Архивное фото

12 октября в Национальной библиотеке пройдёт Республиканский конкурс-фестиваль юных и молодых новаторов и изобретателей.

По данным оргкомитета, на участие в конкурсе, который пройдёт под девизом «Молодёжь - будущее нации» было подано более 700 заявок со всех регионов страны, среди которых были отобраны 450.

В частности из Хатлона будут участвовать -120 человек, Согд представят 116 юных новаторов, ГБАО - 16, Душанбе - 43 и из РРП - 89 участников.

Представленные работы и проекты школьников и студентов охватывают практически все важнейшие направления современной науки и техники - физика, химия, механика, фармацевтика, бытовые приборы.

Три призовых места получат подростки до 14 лет и молодые люди с 15 до 30 лет. Победителей ожидают памятные подарки - дипломы фестиваля, грамоты, денежные вознаграждения и ценные призы от спонсоров, в числе которых Международный банк Таджикистана, банк "Эсхата", компании Tcell, "Авесто групп", «Барф», «555», Сатурн-1, «Шамс и Ко», Сомон Эйр, «Хуаксин Гаюр цемент», Coca Cola и др.

Информационную поддержку конкурсу предоставляют «Азия Плюс», Радио «Ватан», ТВ «Сафина», «Точикистон», «Бахористон».

Как отмечают организаторы, цель конкурса-фестиваля - раскрытие творческого потенциала детей и молодежи в области изобретения и рационализаторства, поддержка и поощрение их стремления к открытиям и изобретениям, к творческой работе в различных областях техники. Выставка работ юных и молодых изобретателей также содействует продвижению инновационных идей и может стать началом карьеры для талантливых школьников.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus