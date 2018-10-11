Эмомали Рахмон в саду "Лидера нации" в Хуросоне, 1 октября 2017 года

Душанбинцы и гости столицы станут свидетелями праздничных мероприятий по случаю древнего таджикского осеннего праздника урожая «Мехргон». Праздник состоится в субботу в новом столичном парке имени Фирдавси.

Мэр столицы Рустам Эмомали указал провести в этот день театрализованные представления, выставку сельхозпродуктов и изделий ремесленников и народных умельцев, а также массовые гуляния горожан, сообщили в администрации мэра Душанбе.

Состоится в парке и концерт с участием мастеров искусств Таджикистана.

Празднование Мехргона в этот день пройдет и в других регионах страны.

Напомним, в 2009 году правительство Таджикистана приняло постановление о возрождении праздника дехкан Мехргон, знаменующего конец сбора урожая.

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