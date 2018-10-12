Нью-йоркский фотограф Назир Аббас говорит, что он влюблен в Центральную Азию, особенно в Таджикистан, и каждый раз, когда он путешествует на Памире, он чувствует себя там как дома, в долине реки Хунза в Пакистане. О том, как в поисках своих корней Назир нашел в Таджикистане множество друзей, возвышающиеся до небес горы, открытые сердца и широкие улыбки, написала CAA Network .

Его страница на Facebook полна фотографий таджиков. В фото-блоге для CAAN Назир поясняет причины своей особенной любви к фотографии, коренным народам и региону в целом.

«Я родился в долине реки Хунза, на севере Пакистана, и переехал в Нью-Йорк в 2009 году, где в университете Farmingdale получил степень бакалавра в области визуальной коммуникации и дизайна. Фотография была основной частью моей учебы, поэтому я начал углубляться в понимание того, как я могу общаться через объектив, когда слова не могут объяснить, то, что я вижу.

Празднование Навруза в Нью-Йорке Фото Назира Аббаса

С культурной и языковой точки зрения я считаю себя центральноазиатом, поэтому мне всегда было интересно посетить страны Центральной Азии, особенно Таджикистан.

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Я был в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Мне нравится Таджикистан, потому что люди очень приветливы и дружелюбны. Я нахожу мир и позитивные настроения в Таджикистане.

Я интересуюсь культурной фотографией, снимаю портреты коренных жителей с их традиционными нарядами. Я фотографировал местных жителей. Было весело ходить и фотографировать людей.

Свадьба в Бадахшане

Я не увидел разницу между таджикским Памиром и долиной Хунза – природа, люди и культура почти одинаковы. Некоторые из сходств – это язык, культура, архитектура и образ жизни. Как на Памире, так и в Хунза люди строят одинаковые дома.

Долина Хунза

Другие части Центральной Азии почти одинаковы – самое интересное в том, что все города очень чистые.

Мой альбом содержит фотографии из долины реки Хунза и Памира, поэтому вот эту фотографию я бы выбрал как запоминающуюся из долины Хунза. Было замечательно обойти всю долину и увидеть такие счастливые лица.

Это фото я снимал в Вахане, в Таджикистане, и это моя самая любимая поездка. Помимо света, цветных и визуальных аспектов на этой фотографии изображены настоящие ваханцы Памира и их жизнь.

Регион изобилует красивыми пейзажами и прекрасными людьми с яркими традиционными нарядами для фотографий. Итак, если вы поедете в регион, наслаждайтесь каждой минутой вашей поездки».

Памирский дом в долине Хунза

Родина Назира

Хунза – горная долина в регионе Гилгит-Балтистан в Пакистане. Хунза расположена в крайней северной части Пакистана, граничащей с Ваханским коридором Афганистана и Синьцзянским районом Китая. Хунза была независимым княжеством более 900 лет, пока британцы не овладели ею и соседней долиной Нагар между 1889 и 1892 годами в результате военного завоевания (здесь происходила Большая игра между Россией и Англией за контроль над регионом).

Исторически здесь происходили массовые миграции, конфликты и переселения племен и этнических групп. Сегодня в долине проживают буриши (хунза), ваханцы и шина. Большинство исповедуют ислам исмаилитского толка. Существует миф о долгожителях хунза - часто встречается продолжительность жизни 110 лет для мужчин и 122 для женщин, но она не является средней.

Три чашки чая, Хунза

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