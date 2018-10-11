АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе состоится очередное заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 12:00 в городе будет временно перекрыто движение автотранспорта.

- В Худжанде пройдёт Международный экономический форум «Сугд-2018».

- Делегация Таджикистана примет участие в пятом Съезде учителей и работников образования государств – участников СНГ в Бишкеке.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ОКТЯБРЯ

1930 – В Таджикистане введена начальная военная подготовка.

1949 - На 3-й Генеральной Ассамблее Всемирной медицинской ассоциации принят первый международный кодекс медицинской этики.

2004 - Эмомали Рахмон подписал в Люксембурге Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РТ и Евросоюзом.

2006 - Закон «О торжественной присяге военнослужащих на верность президенту Таджикистана» принят на очередном заседании третьей сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли.

2017 - В Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои в Ташкенте состоялось торжественное открытие Дней культуры Таджикистана в Узбекистане.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ОКТЯБРЯ

1920 – Родился писатель Мустафо Шарки.

1912-1990 года – родился доктор юридических наук, профессор Солех Рачабов

1920-1985 года – родился писатель Мустафо Шарки.

1953 года – родилась народная актриса театра Таджикистана Точиниссо Саидова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью местами осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью -4+1, днем 10-15 тепла, по Востоку ГБАО ночью 5-10 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью -3+2, днем 12-17 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 18-20 тепла.