10 октября во всем мире отмечается День психического здоровья. Врачи уверяют, что небольшой стресс полезен организму. Но только маленький, и не часто.
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