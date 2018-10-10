10 октября во всем мире отмечается День психического здоровья. Врачи уверяют, что небольшой стресс полезен организму. Но только маленький, и не часто.

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