Международный валютный фонд призывает таджикские власти принять решительные действия в отношении двух крупных проблемных банков страны – «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк».

В заявлении Фонда по итогам недавней миссии Фонда в Таджикистан говорится о необходимости принятия действенных мер для восстановления доверия людей к банковской системе страны.

«Необходимы решающие меры для восстановления доверия вкладчиков к банковской системе. МВФ приветствует недавние меры по совершенствованию регулирования и надзора, классификации активов и предоставления ресурсов, а также управления валютным и кредитным рисками со стороны банков. Однако необходимо сделать еще больше для выполнения рекомендаций Программы оценки финансового сектора 2016 года (FSAP)», - отмечается в заявлении.

Кроме того, представители МВФ советуют принимать решительные действия относительно двух системных банков страны – «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», которые уже третий год находятся в сложном финансовом положении.

Ранее, по итогам миссии в мае этого года, специалисты Фонда заявляли, что отсутствие решительных мер по оздоровлению этих банков продолжает препятствовать эффективному финансовому посредничеству в стране.

Представители МВФ в своих заявлениях не уточняют, какие конкретные меры они советуют властям страны принимать в отношении «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка». Однако близкие к банковской системе страны источники говорят, что Фонд предлагает отозвать лицензии этих кредитных организаций и начать процесс их ликвидации.

НБТ обнадеживает

Глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода в конце мая этого в ходе заседания нижней палаты парламента страны заявил, что лицензии «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка» могут быть отозваны, если эти банки в ближайшее время не смогут привлечь дополнительные инвестиции.

«Если эти банки не справятся с выполнением взятых на себя обязательств (привлечение дополнительных инвестиций и возвращение предоставленной этим банкам правительственной финансовой поддержки - прим. «АП»), в отношении них будут приняты конкретные меры, вплоть до отзыва лицензии», - сказал он.

Позже, в конце июля, Нурмахмадзода заявил, что эти банки всё же способны вернуть деньги вкладчиков.

«Они («Агроинвестбанк» и «Таджиксодиротбанк», - прим. «АП») располагают для этого достаточными активами. Кроме того, они совместно с правоохранительными органами занимаются возвращением проблемных кредитов», - сказал глава НБТ.

Он отметил, что размер обязательств по состоянию на начало второго полугодия этого года «Агроинвестбанка» перед физическими лицами составляет 803 миллиона сомони, а «Таджиксодиротбанка» - свыше 570 миллионов сомони.

А инвестиций как не было, так и нет

«Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» испытывают финансовые проблемы с начала 2016 года, в связи с чем не могут в полной мере обеспечивать свои обязательства перед клиентами.

В начале прошлого года правительство предоставило этим банкам финансовую помощь. «Таджиксодиротбанк» в общей сложности получил 2 млрд. 250 млн. сомони, а «Агроинвестбанк» - 1 млрд. 70 млн. сомони.

Господдержка предоставлена на пятилетний срок под 2% годовых. В этом году эти банки должны вернуть 5% от этих средств, в будущем – 20%, а в последующие годы - по 25%.

Банки обязались параллельно улучшить свое финансовое состояние, в частности за счет привлечения дополнительных инвестиций.

В средине мая этого года было обвялено о приобретении Инвестиционной компанией Саудовской Аравии «Saudi Investment Group» контрольного пакета акций «Таджиксодиротбанка». Однако данная сделка до сих пор не состоялась.

Также говорилось об аналогичных переговорах руководства «Агроинвестбанка» с иностранными инвесторами, которые пока не привели к заключению каких-либо конкретных договоренностей.

Активы проблемных банков

Согласно обнародованным правительством данным, список активов «Агроинвестбанка» насчитывает более 730 объектов, расположенных в разных регионах страны.

Это главный офис банка, здания 60-ти его филиалов, 5 центров обслуживания. Также этому банку принадлежат зоны отдыха в Варзобском ущелье, различные малые производственные мощности, фермы, склады, автозаправочные станции и автосервисы, торговые центры.

В этом списке также магазины, аптеки, кафе, центры бытового обслуживания, многочисленные квартиры и жилые дома.

Список активов «Таджиксодиротбанка» состоит из 52 объектов. Туда вошли главный офис и 43 здания филиалов банка по республике. Там же фигурирует ЗАО «Душанбе Молл» (гипермаркет «Ашан»), восемь блоков девятиэтажного жилого здания в районе Дангара, прядильные фабрики в районах Дангара и Фархор, хлопкоперерабатывающие заводы в Хатлонской области, а также авторемонтное предприятие.

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