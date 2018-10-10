V Съезд учителей и работников образования государств – участников СНГ пройдет 11–12 октября в Бишкеке.

Министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид не будет участвовать в нем, Таджикистан представить заместитель министра Латофат Назири. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Таджикистана.

В состав делегации Таджикистана вошли 17 человек , среди которых сотрудники министерства, Академии образования, ректоры ряда ВУЗов и директора лицеев, а также учителя школ и воспитатели дошкольных учреждений.

Тема съезда – «Развитие образовательных систем госу­дарств – участников СНГ в контексте Целей устойчивого разви­тия».

Организатором съезда выступает Минобразования и науки Кыргызстана.

Церемонии открытия и закрытия съезда планируется провести в государственной резиденции «Ала-Арча», а в Государственном историческом музее Кыргызстана пройдет выставка достижений стран СНГ в сфере образования. Также в рамках съезда состоятся секционные заседания в университетах и школах Биш­кека.

Делегаты съезда намерены обсудить реформы, которые проводятся в государствах, и стратегические приоритеты развития образования, а также оце­нят возможности сотрудничества в сфере образования.

Часть секций будет посвящена ключевым аспектам реформирования систем образования – вопросам стандартизации и проблемам развития педагогической науки в странах Содружества. В рамках этих секций будут затронуты такие проблемы, как методология построения компетентного образования, теория и практика внедрения образовательных стандартов, разработка исследо­вателями вопросов образования и воспитания учащихся.

Ряд секций сосредоточит внимание на вопросах и условиях формирования государственной политики в области образования и развития современной образовательной среды, проблемах внешкольного образования.

Кроме того, будут работать секции, посвященные вопросам развития всех уровней профессионального образования, разработки и внедрения Националь­ных квалификационных систем, а также согласования позиций государств – участ­ников СНГ по их признанию.

Планируется, что по завершении работы съезд примет итоговую резолюцию.

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