Совсем недавно наша журналист Саодат Рахими побывала в столице Узбекистана, и первое, что ее там впечатлило – это знаменитый ташкентский «Бродвей», появившийся еще в 1985 году на улице Сайилгох.

Вообще в Ташкенте очень много парков, развлекательных заведений и аттракционов, но ничто по своей колоритности все же не может сравниться с этой колоритной аллеей, где в одно время могут встретиться разные эпохи: здесь можно найти посуду XVII века, коллекцию монет времен СССР, а также удивительные картины художников современного Узбекистана.

Говорят, впервые эта аллея излюбленным местом многих стала 33 года назад благодаря четырем студентам, решившим прямо на улице организовать молодежную мастерскую. Так и появился узбекский «Бродвей», где и сегодня собираются ежедневно художники, ремесленники, музыканты…

Посмотреть сюжет можно уже завтра.

Потом мы хотим вам рассказать историю единственного узбекского театра в Таджикистане, которому совсем скоро исполнится 85 лет. Находится он в Спитаменском районе Согдийской области, где, кстати, проживает большое количество этнических узбеков. Спектакли, естественно, ставятся здесь исключительно на узбекском языке.

В советские времена коллектив данного театра часто гастролировал по городам и районам соседних республик — Узбекистана и Кыргызстана. Творческая жизнь кипела: ставили спектакли, устраивали концерты. В разные годы здесь работали заслуженные артисты Таджикистана, имена которых были хорошо известны театралам: Мирзо Пардаев, Усмонджон Сиддиков, Бердимурод Турдимуродов, Кодирджон Мирашуров.

Как сейчас живет этот театр, узнаете в четверг.

Закончим неделю выпусков историей успеха Нодиры Ёкубовой – самого молодого балетмейстера нашей страны – которую также называют розой Востока. В свои 23 она успела стать не только отличником культуры, но и плотно заняться постановкой грандиозных танцевальных галла-концертов государственного уровня. А вообще постановкой она занимается аж с 9 лет.

Сейчас девушка воспитывает новое поколение танцовщиц в колледже искусств имени Содирхона Хофиза в городе Худжанд, работает в качестве балетмейстер в Кохи Рудаки этого города, а еще умудряется найти время, чтобы написать научную работу на тему развития таджикского национального танца.

Кто она роза Востока и что планирует достичь в искусстве танца, вы узнаете в пятницу.

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