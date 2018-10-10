АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе пройдет заседание Межгосударственного экологического совета государств – участников СНГ.

- Юношеская сборная Таджикистана по футболу, которая завоевала серебряные медали на чемпионате Азии-2018 в Малайзии, вернётся в Душанбе. На Центральном республиканском стадионе Душанбе состоится праздничное мероприятие в их честь.

- В столичных районах Фирдавси и Шохмансур на сутки отключат питьевую воду.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ОКТЯБРЯ

День фалака

1948 - В Сталинабаде состоялось I спартакиада республик Средней Азии

2000 - Создана международная экономическая организация – Евразийское экономическое сообщество, в которую вошли Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан

2001 - В Душанбе состоялась встреча президентов РТ Э. Рахмонова и законного правительства ИГА Бурхануддина Раббани

2005 - Дни культуры Таджикистана в ЮНЕСКО (Париж)

2007 - В РТ впервые отмечался праздник «День фалака»

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ОКТЯБРЯ

1898 года – родился ученый, академик АН Таджикской ССР, Лауреат Государственной премии СССР, зав. отделом селекции и семеноводства хлопчатника Таджикского НИИ земледелия, Герой Социалистического труда Вячеслав Прокофьевич Красичков.

1900-1970 года – родился поэт Таджикистана Саидали Вализода

1912 года – родился доктор юридических наук, профессор, академик Академии наук Таджикистана, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР Сали Раджабов.

1921 года – родился доктор геолого-минералогических наук, академик АН Таджикистана, Лауреат Государственной премии им. Ибн Сино профессор Рауф Баратов.

1932 года – родился доктор физико-математических наук, академик АН Таджикской ССР, профессор Абдухамид Джураев.

1939-1977 года – родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана Махмудджон Вахидов.

1939-1984 года – родился заслуженный артист Таджикистана Мастибек Паллаев

1940 года – родился доктор филологических наук Фарход Зикриёев.

1940-1999 года – родился ученый Хаким Ойматов

1946 года – родился Народный поэт Таджикистана Аскар Хаким

1977 года – родился первый заместитель председателя Нацбанка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой дождь (ночью выше 2000м небольшой снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -2+3, днем 4-9 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в предгорных районах небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500м). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -1+4, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь (ночью выше 2000м снег). Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью -1+4, днем от 5-10 до 10-15 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 11-13 тепла.