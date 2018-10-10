Первая атомная электростанция в Узбекистане будет построена вблизи естественного водохранилища (озера) Тудакуль, расположенного в Кызылтепинском районе Навоийской области. Об этом на совместном семинаре миссии Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) и рабочей группы корпорации «Росатом», начавшейся 9 октября в Ташкенте, заявил директор Института ядерной физики Академии наук Узбекистана Ильхом Садыков, сообщает Kun.uz.

«Сейчас возле Тудакуля исследуются три-четыре потенциальных места для строительства АЭС. Причем выбраны участки на восточном и западном берегу водоема. Основное условие — это качество почвы, она должна быть устойчивой, не песчаной. На территории активно работают геологи, бурят скважины. Только после проведения исследований будет определено оптимальное место для станции», — сказал Садыков.

Он также добавил, что это место близко к инфраструктурам и подходит по сейсмологическим критериям, здесь есть в избытке вода для охлаждения реакторов, а дешевой электроэнергией можно будет обеспечивать Ташкент, Бухару и Самарканд.

На ташкентском семинаре был представлен макет будущей АЭС. Глава «Росатом-Международная сеть» Александр Мертен сообщил, что церемония пуска проекта намечена на 19 октября и может быть приурочена к официальному визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан, который запланирован на 18-19 октября.

Представитель «Ростатома» также отметил, что гарантированная эксплуатация энергоблока рассчитана на 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Мощность станции составит пятую часть всей генерируемой в Узбекистане электроэнергии.

Москва и Ташкент договорились о совместном строительстве АЭС в Узбекистане в декабре прошлого года. В апреле 2018-го вступило в силу межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает развитие сотрудничества в создании и совершенствовании национальной инфраструктуры и подготовки кадров для атомной энергетики Узбекистана, строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их техническую поддержку. В сентябре премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали межправительственное соглашение о строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту.

Предположительно первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Согласно расчетам узбекской стороны, АЭС позволит сэкономить до 3,7 млрд. кубометров природного газа. Если экспортировать данный объем как сырье, то в бюджет республики дополнительно поступят $550-600 млн. в год.

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