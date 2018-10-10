В душанбинском аэропорту после произошедшего инцидента со стрельбой пройдет частичная ротация сотрудников милиции. Об этом сообщает МВД страны.

По данным источника "АП" в милиции, о ротации, якобы, попросил начальник Международного аэропорта "Душанбе" Исматулло Абдуллозода.

Напомним, 6 октября сотрудники уголовного розыска аэропорта - 34-летний начальник отделения Рустам Саадиев поругался со своим подчинённым 30-летним Ниёзмахмадом Алиевым и выстрелил в него из пистолета Макарова.

Пострадавший милиционер с огнестрельными ранениями в живот и ногу был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Начальник угрозыска аэропорта задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Оба милиционера в момент ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что накануне - 5 октября в стране отмечался день уголовного розыска.

Между тем, МВД продолжает внутреннее расследование инцидента и выясняет, по какой причине произошёл конфликт между начальником и его подчинённым. Предварительным расследованием также занимается транспортная прокуратура.

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