Молодёжь Таджикистана при поступлении в вузы чаще выбирает такие направления, как медицина, право, дипломатия, и международные отношения. Научно-технические специальности не пользуются большим спросом.
В 2018 году в высшие и средние специальные учебные заведения Таджикистана, пройдя тестирование, поступили 67 тыс. 844 студентов из более 98,8 тыс. зарегистрированных абитуриентов.
«Число абитуриентов, пожелавших обучаться по специальностям, связанным с юриспруденцией и медициной, было в два раза выше плана приема и составило 201,8 и 211,7%. А на инженерно-технические специальности, наоборот, поступало даже меньше плана приема – 91,55%. Сюда планировали принять 16 672 человек, а документы подали лишь 15 263, - говорит помощник директора Национального центра тестирования Таджикистана Абдувосит Юлдошев.
По словам Замиры Абдусаломзода, главного специалиста пресс-центра НЦТ в борьбе за престижную специальность за одно место борются до 600 абитуриентов. Так на одно место по специальности “Судебные проверки” регистрировалось 598 человек.
Если сравнивать комбинацию выбора отдельных специальностей, по результатам двух этапов регистрации абитуриентов и плана приёма студентов, за одно место по специальности “Проектирование зданий и сооружений”, на бюджетной основе в Таджикском техническом университете боролись 432 человека. За одно место по специальности “Налог и налогообложения”, - 408 человек, по специальности “Управление государством и право” в Таджикском национальном университете «воевали» 375,6 абитуриентов.
НЦТ: почти 10% абитуриентов выбрали медицинские специальности в качестве первой, второй и третьей специальности.
Так, в 2018 году специальность «лечебное дело» в комбинациях выбрали 15 тысяч 273 абитуриента на бюджетное отделение, и 8 тысяч 437 абитуриента на договорное отделение Таджикского государственного медицинского университета. Эту же специальность в Республиканском медицинском колледже в городе Душанбе выбрали 7 тысяч 406 абитуриентов.
Чем больше спрос, тем выше цены
Согласно таблице расценок обучения в вузах НЦТ, самыми дорогими специальностями являются те же: право, медицина, международные отношения и дипломатия.
По словам специалистов, стоимость обучения формируется в соответствии с престижем учебного заведения и выбранной специальности.
Молодёжь стремится поступить на юридический факультет, потому что считается, что сейчас хорошо живут прокуроры, следователи и другие представители правоохранительных органов. Также многие считают престижной профессию врача, поэтому большой конкурс и в медицинских специальностях.
Согласно данным Национального центра тестирования, самым дорогим вузом в нашей стране является Таджикский национальный университет. За год обучения на договорном отделении по специальности «Правоведение», нужно заплатить -14 тысяч 600 сомони. Здесь также высокие цены на обучение по таким специальностям, как «лечебное дело» -12 тысяч 240 сомони, «Фармацевтика» -11 тыс. 220 сомони, «Международное право» -11 тысяч 220 сомони и «Международные отношения» - 10 тысяч 120 сомони.
За год обучения на договорном отделении ТГМУ по специальности «Лечебное дело» надо платить 9300 сомони. Обучение по такой же специальности в ТНУ стоит - 12 тысяч 240 сомони, а в Хатлонском государственном Медунивере - 7 тысяч 700 сомони. Чтобы учиться на договорном отделении ТГМУ по специальности «Стоматолог» нужно выложить 9 тысяч 810 сомони.
Далее в списке престижных вузов идет филиал Московского госуниверситета. Обучающиеся в этом вузе, например, по специальности «Международные отношения» должны ежегодно платить по 12 тысяч 700 сомони. В Российско-Таджикском славянском университете эта же специальность стоит 8 тысяч 160 сомони.
Что касается точных наук и технических специальностей, то здесь можно найти немало вузов, где плата за обучение достаточно невысокая. Так, например, оплата годовой учебы по специальности «физик-математик» в ТНУ стоит 2 тысячи 800 сомони, в ХГУ – 2 950 сомони, в КТГУ Бохтар - 2000 сомони.
Но даже такие невысокие цены, как показывает практика, абитуриентов не привлекают.
Уважаемые люди…
Результаты приема документов показывают, что вопросам профориентации в школах Таджикистана уделяется недостаточное внимание, хотя в 2010 году была принята Концепция профессиональной ориентации учащихся. И сегодня не было бы проблемы лишних специалистов в одних отраслях и нехватки профессионалов в других, если бы реально работала это концепция.
Мы провели небольшой опрос среди выпускников школ и студентов. Он показал, что молодежь почти ничего не знает о потребностях рынка труда в стране, ориентируясь лишь на то, как живут представители той или иной профессии.
Вот лишь некоторые ответы абитуриентов и студентов:
Умед: «Я поступаю на «право», хочу стать прокурором или следователем. Потому что в жизни самые уважаемые люди - они. Зарабатывают они очень хорошо. Смотрите, как они живут, какие у них машины».
Ёсуман: «Хочу стать врачом. Хорошего врача, как говорят, кормит сам народ, хотя зарплата у них мизерная. Ну и для девочки это подходящая профессия».
Шахбоз: «Отец очень хотел, чтобы я сдал документы на педагога, он сам учитель. А учитель сегодня непрестижная профессия. Их не уважают как раньше».
Ориф: «Я учусь по специализации «Международное отношение». Хочу работать представителем Таджикистана в зарубежных странах. Я не мог поступить в бюджетную группу, учусь на договорной основе. Думаю, как начну работать, будут хорошо получать».
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Парвиз6 часов назад
Вот я например своих детей буду учить на налоговиков, ещё бы у каждого Раиса Налога по районам самый последний внедорожник Lexus 470, плюс 5-6 квартир в столице по центру, и в вдогонку штук 15 любовниц от 18 до 25. Вот же живут мужики, зарплаты наверное у них по 15 тыс. долларов в месяц!
said6 часов назад
Устами младенцев ... как говорится.
Тагай7 часов назад
По запросам молодёжи видно что у нас в дальнейшем ничего не изменится. Мы построили большой завод коррупционеров.
Рафкат7 часов назад
Сейчас любой понимает, что став чиновником, ты сразу становишься "бизнесменом и предпринимателем" без открытия предприятия, без вывески, без уплаты налогов и без проверяющих твой "бизнес", без бумажной волокиты и разрешений. Да это и козе понятно! Вот бы такие условия дать всему бизнесу. В стране был бы реальный ВВП 7% и благосостояние. Но, пока, наштампуем новых коррупционеров.....
Jimmy9 часов назад
Molodezh idet v nogu so vremenem. V TJ eto modno bit v organanah gos vlasti potomu chto eto kormushka i eto dayot tebe ne ogranichinuyy vozmozhnost izdevatsya nad narodom. Tehnicheskiy profesii oni horoshi za predelami TJ.