Молодёжь Таджикистана при поступлении в вузы чаще выбирает такие направления, как медицина, право, дипломатия, и международные отношения. Научно-технические специальности не пользуются большим спросом.

В 2018 году в высшие и средние специальные учебные заведения Таджикистана, пройдя тестирование, поступили 67 тыс. 844 студентов из более 98,8 тыс. зарегистрированных абитуриентов.

«Число абитуриентов, пожелавших обучаться по специальностям, связанным с юриспруденцией и медициной, было в два раза выше плана приема и составило 201,8 и 211,7%. А на инженерно-технические специальности, наоборот, поступало даже меньше плана приема – 91,55%. Сюда планировали принять 16 672 человек, а документы подали лишь 15 263, - говорит помощник директора Национального центра тестирования Таджикистана Абдувосит Юлдошев.

По словам Замиры Абдусаломзода, главного специалиста пресс-центра НЦТ в борьбе за престижную специальность за одно место борются до 600 абитуриентов. Так на одно место по специальности “Судебные проверки” регистрировалось 598 человек.

Студенты. Архивное фото Фото Asia-Plus

Если сравнивать комбинацию выбора отдельных специальностей, по результатам двух этапов регистрации абитуриентов и плана приёма студентов, за одно место по специальности “Проектирование зданий и сооружений”, на бюджетной основе в Таджикском техническом университете боролись 432 человека. За одно место по специальности “Налог и налогообложения”, - 408 человек, по специальности “Управление государством и право” в Таджикском национальном университете «воевали» 375,6 абитуриентов.

НЦТ: почти 10% абитуриентов выбрали медицинские специальности в качестве первой, второй и третьей специальности.

Так, в 2018 году специальность «лечебное дело» в комбинациях выбрали 15 тысяч 273 абитуриента на бюджетное отделение, и 8 тысяч 437 абитуриента на договорное отделение Таджикского государственного медицинского университета. Эту же специальность в Республиканском медицинском колледже в городе Душанбе выбрали 7 тысяч 406 абитуриентов.

Чем больше спрос, тем выше цены

Согласно таблице расценок обучения в вузах НЦТ, самыми дорогими специальностями являются те же: право, медицина, международные отношения и дипломатия.

По словам специалистов, стоимость обучения формируется в соответствии с престижем учебного заведения и выбранной специальности.

Молодёжь стремится поступить на юридический факультет, потому что считается, что сейчас хорошо живут прокуроры, следователи и другие представители правоохранительных органов. Также многие считают престижной профессию врача, поэтому большой конкурс и в медицинских специальностях.

Согласно данным Национального центра тестирования, самым дорогим вузом в нашей стране является Таджикский национальный университет. За год обучения на договорном отделении по специальности «Правоведение», нужно заплатить -14 тысяч 600 сомони. Здесь также высокие цены на обучение по таким специальностям, как «лечебное дело» -12 тысяч 240 сомони, «Фармацевтика» -11 тыс. 220 сомони, «Международное право» -11 тысяч 220 сомони и «Международные отношения» - 10 тысяч 120 сомони.

За год обучения на договорном отделении ТГМУ по специальности «Лечебное дело» надо платить 9300 сомони. Обучение по такой же специальности в ТНУ стоит - 12 тысяч 240 сомони, а в Хатлонском государственном Медунивере - 7 тысяч 700 сомони. Чтобы учиться на договорном отделении ТГМУ по специальности «Стоматолог» нужно выложить 9 тысяч 810 сомони.

Приемная комиссия. Архивное фото Фото Asia-Plus

Далее в списке престижных вузов идет филиал Московского госуниверситета. Обучающиеся в этом вузе, например, по специальности «Международные отношения» должны ежегодно платить по 12 тысяч 700 сомони. В Российско-Таджикском славянском университете эта же специальность стоит 8 тысяч 160 сомони.

Что касается точных наук и технических специальностей, то здесь можно найти немало вузов, где плата за обучение достаточно невысокая. Так, например, оплата годовой учебы по специальности «физик-математик» в ТНУ стоит 2 тысячи 800 сомони, в ХГУ – 2 950 сомони, в КТГУ Бохтар - 2000 сомони.

Но даже такие невысокие цены, как показывает практика, абитуриентов не привлекают.

Уважаемые люди…

Результаты приема документов показывают, что вопросам профориентации в школах Таджикистана уделяется недостаточное внимание, хотя в 2010 году была принята Концепция профессиональной ориентации учащихся. И сегодня не было бы проблемы лишних специалистов в одних отраслях и нехватки профессионалов в других, если бы реально работала это концепция.

Мы провели небольшой опрос среди выпускников школ и студентов. Он показал, что молодежь почти ничего не знает о потребностях рынка труда в стране, ориентируясь лишь на то, как живут представители той или иной профессии.

Вот лишь некоторые ответы абитуриентов и студентов:

Умед: «Я поступаю на «право», хочу стать прокурором или следователем. Потому что в жизни самые уважаемые люди - они. Зарабатывают они очень хорошо. Смотрите, как они живут, какие у них машины».

Ёсуман: «Хочу стать врачом. Хорошего врача, как говорят, кормит сам народ, хотя зарплата у них мизерная. Ну и для девочки это подходящая профессия».

Шахбоз: «Отец очень хотел, чтобы я сдал документы на педагога, он сам учитель. А учитель сегодня непрестижная профессия. Их не уважают как раньше».

Ориф: «Я учусь по специализации «Международное отношение». Хочу работать представителем Таджикистана в зарубежных странах. Я не мог поступить в бюджетную группу, учусь на договорной основе. Думаю, как начну работать, будут хорошо получать».

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