Правозащитники побывали в доме-интернате для лиц с психическими расстройствами в Восейском районе. И увидели, как тут живут люди.

О том, как прошел мониторинг, который, кстати, проводился без предварительного уведомления руководства еще в июле, сообщается на сайте Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане .

Некоторые тут по 20 лет

Сегодня в этом учреждении находятся 220 человек - 125 мужчин и 95 женщин. 44 из пациентов являются инвалидами 1-й группы, 175 человек - 2-й группы, и лишь один - 3-й группы. Некоторые пациенты тут живут уже 20 лет.

В отчете отмечается, что все пациенты были помещены в учреждение добровольно.

В 2017 году в учреждении скончалось 3 человека - по болезни, а в 2018 году смертей не было.

Учреждение состоит из трех отделений: мужское, женское и отделение для неподвижных (лежачих) пациентов. В женском отделении - 29 палат, в мужском – 22 палаты.

Исходя из законодательства РТ, размеры палат не соответствуют количеству пациентов.

На питание - 16 сомони

В учреждении имеются отделения фитотерапии, физиотерапии, установлено спортивное оборудование. В целом, в учреждении было чисто, территория прогулочных дворов ухожена.

Учреждение оснащено восемью камерами видеонаблюдения.

Из государственного бюджета на питание одного пациента в день выделяется 16,05 сомони, однако, фактически тратится от 18 до 20 сомони.

Здание учреждения было построено в далеком 1956 году, и за эти годы не раз подвергалось ремонту.

В учреждении имеется подсобное хозяйство, состоящее из 13,7 гектаров земли, в котором работают некоторые пациенты.

За свой труд они получают заработную плату в размере от 150 сомони до 300 сомони в месяц наличными, однако, трудовая книжка на них не оформляется.

Пыток нет, запах есть

Случаев пыток и других видов жестокого или унижающего достоинства обращения при опросе пациентов и персонала не было выявлено, отмечается на сайте Коалиции.

В мужском и женском отделениях вывешены информационные доски, однако, информация о законодательстве является устаревшей.

Женское отделение разделено на две части: одна часть для неподвижных пациентов, где находятся как женщины, так и мужчины, а другая часть - для женщин.

В палатах для «лежачих» пациентов чувствовался неприятный запах.

Кондиционеры установлены только в трех палатах из 51. Состояние окон в женском отделении неудовлетворительное.

Во всех палатах женского отделения и отделения для неподвижных пациентов имеются тумбочки, стулья, столы, кровати с полужестким матрацем, шкафчики для личного пользования, однако, состояние мебели неудовлетворительное.

Температура воздуха в палатах женского отделения составляет +28+32 градусов тепла, в палатах мужского отделения +30+35 градусов тепла. Такая температура является слишком высокой и некомфортной для человека.

Дамские туалеты - без перегородок

В отделениях (женское и для неподвижных пациентов) имеются внутренние туалеты, рассчитанные на 6 человек в виде напольных унитазов, без перегородок. Также имеются душевые комнаты с ваннами и 4 раковинами. Холодная и горячая вода имеются, горячая вода нагревается обогревателем (термексом).

Графика для принятия душа не имеется, со слов персонала, пациенты могут принимать душ в любое время.

В мужском отделении имеется туалет с унитазами, рассчитанный на 6 человек, с перегородками, высота перегородок составляет 1,65 м. Также возле мужского отделения имеется баня. Мебель в бане новая, горячая и холодная вода имеется постоянно.

В учреждении функционирует прачечная, где имеется 5 стиральных машин в рабочем состоянии.

В учреждении имеются комнаты для отдыха, где установлены телевизоры в рабочем состоянии. На момент мониторинга в комнатах отдыха как женского, так и мужского отделения пациенты смотрели передачи по телевизору.

Прогулки под наблюдением

Со слов младшего персонала, пациентов выводят на прогулку с 10 часов до обеда. Также имеется вечерняя прогулка.

Пациенты могут гулять в любое время, кроме времени, отведенного для сна.

В интернате имеются 2 большие беседки со скамейками: одна беседка для женского отделения, а другая – для мужского отделения.

«Лежачих» пациентов, по словам персонала, выводит на прогулку младший персонал (по просьбе «лежачих» пациентов, если они этого захотят, в любое для них время).

График прогулок не был показан мониторинговой группе.

Телефон только с разрешения

Ящика для писем и жалоб в учреждении не имеется. Мобильным телефоном пациентам разрешается пользоваться с разрешения сотрудников учреждения.

В учреждении имеется отдельное помещение для свидания родственников с пациентами. В данном помещении имеется две комнаты. Свидания разрешаются после одобрения директора учреждения.

Со слов директора, он всегда разрешает свидания.

Пациенты, которые могут контролировать себя, встречаются с родственниками без присутствия персонала.

Рекомендации

Правозащитники, в числе которых были два представителя Уполномоченного по правам человека РТ и два представителя общественных организаций Таджикистана, после своей поездки в это учреждение сделали несколько рекомендаций. Вот они:

1.Установить ящик для писем, жалоб и предложений.

2.Установить камеры видеонаблюдения в прогулочном дворе (на летней террасе).

3.Заменить окна в отделении для неподвижных пациентов.

4.Заменить мебель.

5.Установить дополнительные кондиционеры.

6.Установить перегородки в туалете женского отделения.

7.Обновить информацию на информационной доске в женском отделении. Разместить информацию о правах пациентов на информационной доске в мужском отделении.

8.Заключить трудовой договор между учреждением и пациентами, которые работают в подсобном хозяйстве, и оформлять трудовую книжку.

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