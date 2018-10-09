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МВФ повысил прогнозы экономического роста в Таджикистане
Ахмадшо Комилзода: О внутрипартийном заговоре в ДПТ ничего не знаю
Фестиваль-конкурс «Андалеб-2018» стартует в Таджикистане
Адвокат: Диловара Гулова пытали. Он частично признает себя виновным в избиении милиционера
Экс-мэр Алматы и его супруга заочно приговорены к 17 и 14 годам тюрьмы
В Хороге изъято еще свыше 100 единиц оружия. Его сдали добровольно
Рустам Эмомали лично встретит вице-чемпионов Азии по футболу