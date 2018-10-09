Республиканский телевизионный фестиваль-конкурс народного творчества «Андалеб-2018» стартует 12 октября.

Фестиваль организован министерством культуры РТ совместно с Комитетом по телевидению и радиовещанию при правительстве РТ, а также Союзом ремесленников Таджикистана, сообщает пресс-служба Минкульта.

Фестиваль-конкурс стартует с района Темурмалик 12 октября, а выступление творческих групп городов и районов продолжится в рамках первого тура до 17 ноября.

Второй тур фестиваля пройдет во второй половине ноября в областных центрах, а финальный тур - в Душанбе 24 ноября, в День национального флага.

Для участия в фестивале творческие команды должны подготовить программу из 14 номеров: выставка народного творчества, хор, показ национальной одежды, общее исполнение, художественное чтение, исполнение танца, сольные песни и игра на инструменте, народные куплеты или дуэт, традиционную или юмористическую песня, танец народов проживающих в Таджикистане, песенно-танцевальная сюита, отмечается на сайте министерства.

Победители «Андалеб - 2018» получат призы от министерства культуры.

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