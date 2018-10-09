Юношеская сборная Таджикистана по футболу, завоевавшая серебро на чемпионате Азии-2018 в Малайзии, прилетит домой завтра, 10 октября. Встречать победителей в аэропорт выйдет сам мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Во вторник, 9 октября, делегация юношеской сборной Таджикистана вылетит из Куала-Лумпура в Алматы, а 10 октября команда рейсом авиакомпании «Сомон Эйр» прилетит в Душанбе. Ориентировочное время прилета в Международный аэропорт Душанбе в 12:30.

"Федерация футбола Таджикистана приглашает всех любителей футбола и представителей СМИ в аэропорту Душанбе тепло встретить команду, которая своим выступлением на чемпионате Азии подарила прекрасные эмоции миллионам жителей Таджикистана, а также принять участие в праздничном мероприятии, которое пройдет на Центральном республиканском стадионе", - сообщает пресс-служба ФФТ.

Накануне глава ФФТ назвал успехи юношеской сборной страны большим достижением.

«Я хочу поблагодарить нашу юношескую сборную за отличный результат, достигнутый на чемпионате Азии-2018 в Малайзии. Считаю, что завоеванные серебряные медали для нас равносильно золотым. Рад, что у нас есть отличная и перспективная юношеская сборная, которая порадовала всех нас. За время чемпионата Азии эту команду полюбили миллионы людей в Таджикистане, и это самое главное», – сказал президент ФФТ Рустам Эмомали.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus