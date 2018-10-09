На сегодняшний день разминирование идет на узбекско-таджикской границе в направлении городов Пенджикент и Самарканд.

В разминировании границы узбекским саперам помогают таджикские специалисты, сообщил «АП» начальник пресс-центра пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, подполковник Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, перед началом разминирования границы совместная группа правительств двух стран, в которую вошли представители погранвойск ГКНБ, Министерства обороны и Национального минного центра Таджикистана, ознакомилась с представленной Ташкентом картой заминированных участков границы.

Тем временем, информация какие участки на узбекско-таджикской границе были заминированы и какова их общая площадь, остается засекреченной.

Напомним, что в ходе первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Таджикистан в марте этого года главы двух государств договорились, что к концу 2019 года завершат все работы по разминированию общей границы.

Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном в 90-х годах прошлого века. Тогда официальный Ташкент объяснил подобные действия тем, что якобы хочет предотвратить проникновение на свою территорию боевиков Исламского движения Узбекистана.

По данным Национального минного центра Таджикистана, в целом за последнее двадцать лет 374 граждан республики погибли при подрыве противопехотных мин, еще 485 таджикистанцев получили ранения: трагедии происходили не только на таджикско-узбекской границе, но и внутри республики. Сколько именно человек погибли на таджикско-узбекской границе не уточняется.

В ходе разминирования получили травмы 20, а погибли двое таджикских саперов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus